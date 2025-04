A- A+

EDUCAÇÃO Professores da rede estadual embarcam para intercâmbio no Canadá nesta quinta (24) Docentes selecionados participarão de um curso integral com duração de seis semanas para aprimorar a língua inglesa

O Governo de Pernambuco deu início, nesta quinta-feira (24), aos embarques da edição 2025 do Programa Ganhe o Mundo (PGM) Professor.

Ao todo, 55 docentes da rede estadual de ensino irão partir do Aeroporto Internacional do Recife com destino ao Canadá, onde participarão de uma formação internacional voltada ao aperfeiçoamento da língua inglesa e à melhoria das práticas pedagógicas.

A iniciativa, criada pela Lei nº 17.860/2022, é destinada a professores de inglês e espanhol, docentes dos Núcleos de Estudo de Língua e técnicos formadores da rede estadual.

O objetivo é aprimorar a proficiência no idioma, além de promover o contato com novas metodologias de ensino, fortalecendo a formação contínua dos profissionais da educação pública.

De acordo com o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, o intercâmbio representa um marco para a valorização dos docentes.

“São 55 profissionais que embarcam rumo ao Canadá com o propósito de aprender mais, de viver novas experiências e de voltar com a bagagem ainda mais cheia de conhecimento e inspiração. Isso é valorização. Tenho certeza de que essa vivência será transformadora não só para quem viaja, mas para todas as escolas e estudantes que serão impactados na volta”, afirmou.

Durante seis semanas, os professores participarão de um curso intensivo com 180 horas de duração em instituições educacionais canadenses.

Eles ficarão hospedados em casas de famílias anfitriãs e serão acompanhados por docentes locais ao longo da formação.

Além do curso, os participantes têm acesso a passagens aéreas, passaporte, visto, hospedagem, alimentação, ajuda de custo e um kit com itens de viagem, como mala, mochila, casaco, gorro e porta-passaporte.

O intercâmbio no Canadá marca o início da série de embarques previstos pelo PGM Professor em 2025.

Nesta sexta-feira (25), mais professores embarcam para o Chile. Já os grupos com destino à Inglaterra e à Argentina devem seguir viagem na primeira quinzena de maio. Ao todo, 88 professores da Rede Estadual participarão da edição deste ano.





Veja também