Paralisação Professores da Rede Estadual param novamente nestas segunda e terça O movimento exige do Governo do Estado o reajuste do Piso Salarial do Magistério, que em 2023 é de 14,95%

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) convocou a categoria para mais dois dias de paralisação em toda a rede estadual de ensino, nestas segunda (8) e terça-feira (9). O movimento faz parte da Campanha Salarial Educacional 2023 e exige do Governo do Estado o reajuste do Piso Salarial do Magistério - que em 2023 é de 14,95% - em toda a carreira da educação pública estadual.

Na mesma segunda-feira, será realizado o protesto Vigília da Educação, em frente à Secretaria de Administração (SAD), na Avenida Antônio de Góes, Zona Sul da cidade, das 15h às 18h, com intuito de apoiar à Comissão de Negociação do sindicato, que estará reunida com o Governo. Na terça, às 9h, o Sintepe vai realizar uma assembleia geral para discutir os termos da negociação.

Nas quarta (10) e quinta-feira (11), o Sintepe vai participar de um seminário com demais sindicatos da educação pública para tratar do monitoramento do uso dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Já na sexta-feira (12), às 14h, no Auditório G2, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), será realizado mais um debate sobre a Antirreforma do Novo Ensino Médio, lançando o Comitê contra a Antirreforma do NEM.

A atividade contará com a presença da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), Heleno Araújo.

Histórico

Ainda na segunda rodada de negociações entre Sindicato e Governo, ocorrida no dia 14 de abril, a Secretaria de Educação propôs reajustar o Piso Salarial do Magistério apenas para aqueles professores e professoras que estão abaixo do valor (R$ 4.420,55), o que atingiria uma mínima parte dos professores concursados e que estão em sala de aula há mais tempo.

Mesmo assim, o reajuste só viria em parcelas a partir de outubro. Aposentados e funcionários da Secretaria de Educação ficaram de fora. A proposta do Governo foi rechaçada em assembleia da categoria no mesmo dia.

O Sindicato também tem feito uma intensa campanha nas redes sociais, nas escolas e com um outdoor móvel cujas frases de impacto são "Governadora, já passou da hora! Pague o reajuste do Piso na Carreira da Educação". A mídia ambulante está percorrendo as principais avenidas das cidades na Região Metropolitana do Recife.

Reposição de aulas

O sindicato esclarece que a reposição das aulas dos dias de paralisação "é um direito do estudante que deve ser garantido pelo governo e só acontecerá se não houver o desconto das faltas". O Sintepe também afirma que o calendário de reposição das aulas faz parte das discussões da Mesa de Negociação, o que geralmente entra no acordo final firmado entre Sindicato e Governo.

Veja também

