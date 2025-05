A- A+

GREVE Professores da rede municipal do Recife aprovam greve por unanimidade Greve começa após sucessivas rodadas de negociação com a Prefeitura do Recife sem qualquer avanço na pauta

Professores da rede municipal do Recife aprovaram, na manhã desta terça-feira (6), a deflagração da greve da categoria.

Os servidores participaram de assembleia no Clube Português, no bairro das Graças, área central do Recife, onde chegaram à decisão pela greve por unanimidade.

Segundo o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), a greve começa após sucessivas rodadas de negociação com a Prefeitura do Recife sem qualquer avanço na pauta.

Leia também • Servidores da Prefeitura do Recife decidem manter greve por tempo indeterminado

Os professores decretaram estado de greve em 10 de abril e cobram o cumprimento integral da Lei do Piso, a valorização da carreira e a reparação das perdas salariais acumuladas.

Em reunião realizada na segunda-feira (6), professores e prefeitura não chegaram a um acordo, pois, segundo a categoria, a gestão "não apresentou proposta satisfatória de reajuste".

A mesa de negociação teve como proposta da prefeitura 1,5% de reajuste até junho e acrescendo 0,95% a partir de julho. A categoria cobra o índice de 6,27% estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, além da reparação das perdas acumuladas de 12,78% dos anos anteriores.

O que diz a Prefeitura do Recife (PCR)

Por meio de nota, a gestão informou que "mantém abertas as mesas de negociação com a categoria". A PCR ainda pontuou que, desde 2021, "vem implementando uma série de ações visando ampliar a oferta de ensino na rede municipal".

Confira o comunicado na íntegra:

"A Prefeitura do Recife esclarece que mantém abertas as mesas de negociação com a categoria dos profissionais de educação da rede municipal do Recife, inclusive com novo encontro já agendado previamente com a classe para a próxima quinta-feira.

Vale ressaltar que, desde o ano de 2021, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, vem implementando uma série de ações visando ampliar a oferta de ensino na rede municipal com duplicação de vagas em creches e a maior contratação de profissionais da história da cidade, além de ampliação e reforma do parque escolar da cidade, garantindo mais oportunidades para os estudantes e melhores condições de trabalho para os profissionais, através do fornecimento de equipamentos tecnológicos e melhoria na infraestrutura das unidades de ensino que compõem a rede municipal."

Veja também