GREVE Professores da Rede Municipal de Ensino do Recife começam greve por tempo indeterminado Categoria pede reajuste de 14,95% no salário; Prefeitura do Recife diz que teve proposta negada

Professores da Rede Municipal de Ensino do Recife deram início a uma greve nesta quarta-feira (29), sem data para encerrar. O pedido da classe, que conta com aproximadamente nove mil pessoas, é para que a Prefeitura do Recife promova um reajuste de 14,95% no salário desses profissionais da educação.

De acordo com o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (Simpere), “a categoria esteve e está aberta ao diálogo para negociar, mas sem abrir mão do que é o direito, e professores e professoras não querem paralisar as atividades e deixar os estudantes sem aulas, mas a Prefeitura do Recife descumpre uma Lei Federal."

A Prefeitura do Recife, por sua vez, lamentou a paralisação dos professores e afirmou que teve uma proposta negada anteriormente, na qual os profissionais da educação teriam 7,5% de reajuste salarial e 7,45% de abono.

Veja o que diz a Prefeitura do Recife sobre o caso

“A Prefeitura do Recife esclarece que, desde o mês de janeiro, nenhum professor recebe abaixo do piso nacional, estabelecido pelo Governo Federal em R$ 4.420,55 para o ano de 2023, conforme a Lei nº 11.738 (de 16 de julho de 2018), equivalente a R$ 22,11 por hora/aula, para o ano de 2023. Sobre a negociação de reajuste salarial para as demais faixas da categoria, a prefeitura esclarece que, desde o início do ano, vem realizando mesas de discussões com o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (Simpere) e já foram apresentadas diferentes propostas, rejeitadas pela categoria. A última delas foi de 7,5% de reajuste salarial acrescida de 7,45% de abono, o que impactaria para este ano em 14,95%, cujo percentual é equivalente ao reajuste do piso salarial. Essa proposta, inclusive, abriu discussões com foco na melhoria do Plano de Cargos e Carreiras. Entretanto, mais uma vez, a proposta apresentada não foi aceita pela categoria, que mantém um posicionamento em não negociar e apenas querer o reajuste salarial de 14,95%, não contribuindo para a construção de um acordo. Desde 2021, a Prefeitura do Recife vem implementando uma série de ações visando ampliar a oferta de ensino na rede municipal. Para tanto, foi lançado o maior concurso da história do município para contratação de mil professores, implantou o Programa Infância na Creche, que vai investir mais de R$ 150 milhões na expansão das unidades e dobrar as vagas de creches. A gestão municipal lamenta a deflagração da greve e a possível interrupção de atividades em parte das unidades escolares e entende que não caberia greve com negociações em andamento. A paralisação de atividades dos professores que venham a aderir ao movimento grevista em escolas e creches vai impactar diretamente a vida de milhares de estudantes da rede, que podem ter prejuízos de aprendizagem e problemas no cumprimento do calendário no ano letivo, além de prejuízos do acesso à alimentação escolar, pois não há condições de receber estudantes nas escolas e creches sem a presença dos professores. A decisão vai prejudicar as crianças e suas famílias”, trouxe a nota.



