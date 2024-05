Professores da UFPE vão decidir se greve continua nesta sexta-feira (24); entenda o que pode mudar

A- A+

Em greve desde o dia 22 de abril, os professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vão se reunir nesta sexta-feira (24) para avaliar a última proposta apresentada pelo Governo Federal à categoria e ponderar a retomada das atividades.

A assembleia foi convocada pela diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) e será realizada a partir das 8h30, no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no campus Recife, e no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru. Os docentes também podem participar e votar de forma online.

Entre as reivindicações da classe, estão o reajuste salarial, recomposição do orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e melhores condições de trabalho. Na semana passada, o Governo Federal apresentou contraproposta e colocou o dia 27 de maio como prazo final para assinatura de acordo para encerrar a paralisação.



