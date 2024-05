Professores da UFRPE decidem, nesta quinta (23), se greve continua

A- A+

Os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) se reunem a partir das 14h desta quinta-feira (23), para analisar a proposta do governo federal à categoria e avaliar a continuação da greve dos docentes e técnicos administrativos.

A Assmbleia acontece no Anfiteatro da Cegoe da UFRPE, em Dois Irmãos, Zona Norte do Recife.

Entre as reivindicações da classe, estão o reajuste salarial, recomposição do orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e melhores condições de trabalho.

Na semana passada, o governo federal apresentou contraproposta e colocou o dia 27 de maio como prazo final para assinatura de acordo para encerrar a paralisação.

A última proposta realizada pelo governo previa diferentes níveis de reajuste para a categoria. Os que ganham mais receberiam um aumento de 13,3% até 2026. Os que ganham menos, de 31%, até o fim do governo de Lula. No entanto, nenhuma parte desse reajuste viria em 2024.

Na última segunda (20), professores de universidades e colégios federais em greve recusaram a proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo, alegando que a oferta “está muito longe de recompor as perdas salariais sofridas nos últimos anos”, como publicou em nota o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), responsável pelo comando da paralisação.

Calendário acadêmico suspenso

A UFRPE anunciou, nesta quarta (22), por meio de um comunicado oficial, a suspensão parcial de seu calendário acadêmico. Em nota, a universidade comunicou que a decisão foi realizada por votação unânime dos conselheiros.

Ainda de acordo com a UFRPE, as atividades administrativas essenciais, bem como a execução de outras atividades relativas a programas e projetos acadêmicos continuarão a ser realizadas.

Ficariam mantidas, também, as atividades do calendário acadêmico da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec) e dos Programas de Pós-Graduação. O Restaurante Universitário (RU) da UFRPE também continua funcionando normalmente.

De acordo com a universidade, a definição do novo calendário estará de acordo com o cumprimento das exigências legais e acadêmicas.

Confira a nota na íntegra

A Universidade Federal Rural de Pernambuco vem a público informar que, durante a 1ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFRPE, realizada no dia 21 de maio de 2024, por votação unânime dos(as) Conselheiros(as), foi deliberada a suspensão parcial do Calendário Acadêmico dos cursos presenciais de graduação da UFRPE em decorrência da greve em andamento.

As atividades administrativas essenciais, bem como a execução de outras atividades relativas a programas e projetos acadêmicos continuarão a ser realizadas.

Ficam mantidas também as atividades do calendário acadêmico da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec) e dos Programas de Pós-Graduação.

Os registros de aulas da graduação presencial no SIGAA serão temporariamente suspensos a partir de 22 de maio de 2024. A definição do novo calendário estará de acordo com o cumprimento das exigências legais e acadêmicas.

