Professores da Venezuela desabilitam melhores horários antes da volta às aulas

Professores na Venezuela voltaram às ruas, nesta segunda-feira (18), para exigir “salários justos” e melhorias nas escolas, a poucas semanas para o início do novo período escolar previsto para 2 de outubro.

Agitando cartazes com frases como "Não avance de fome, não a pensões de morte!" e "Salários e pensões indexados à cesta básica!", professores ativos e aposentados marcharam em protesto contra a "bonificação" dos atrasos e do declínio na educação.

“Eu fico com raiva porque nos tratamos como mendigos, eles nos fazem de mendigos”, lamentou Xiomara Mijares, uma professora com 25 anos de serviço que se juntou a cerca de 300 manifestantes que protestaram em frente à Defensoria do Povo e Ministério Público, no centro de Caracas.