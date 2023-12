A- A+

LIMOEIRO Em colisão no Agreste, professores de judô morrem após serem arremessados de moto Homem teve perna decepada após colisão com carro na PE-50

Após batida com um carro na PE-50, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, dois professores de judô, que estavam numa moto, morreram ao serem arremessados para fora da estrada. O homens chegou a ter a perna decepada com a queda.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta (6), próximo à Exposição de Animais, no sentido Feira Nova. Nas imagens que circulam no WhatsApp, os corpos e a moto se encontravam no matagal - porém, distantes um do outro. Os corpos também se encontravam longe do carro envolvido na colisão.

Identificados como Estér Beatriz e Gabriel Simões, as vítimas atuavam como professores de judô na cidade de João Alfredo, também no Agreste do Estado. Não há informações sobre quantidade e estado de saúde das pessoas que estavam no automóvel.

Estér Beatriz e Gabriel Simões eram professores de judô na cidade de João Alfredo. Reprodução/Facebook

A prefeitura do município lamentou a morte em nota nas redes sociais:

"Deixam uma saudade enorme e um legado de luta e inspiração para a juventude da nossa terra. Excelentes em tudo que faziam, transformaram a vida de muitos jovens com o projeto de judô em nossa cidade", afirma a nota da prefeitura de João Alfredo.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e que "foi feito o isolamento da área e o acionamento da perícia, que vai identificar as causas do acidente".

