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EDUCAÇÃO Professores de Olinda fazem paralisação nesta sexta (22); prefeitura propõe negociação Educadores pedem valorização profissional, reajuste do piso na carreira e condições dignas de trabalho

O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Olinda (Sinpmol) anunciou que a categoria aderiu à paralisação dos três turnos programada para esta sexta-feira (22). Com o lema ‘Olinda só funciona porque o professor não abandona’, os profissionais pedem valorização profissional, condições dignas de trabalho e o reajuste de 5,4% do piso salarial do magistério, que atualmente é de R$ 4.867,77.

De acordo com os representantes da categoria, Olinda é uma das únicas cidades da Região Metropolitana do Recife que ainda não definiram o reajuste salarial de 2026. O município tem cerca de 1.800 professores efetivos.

Nas redes sociais do Sinpmol, Márcia Vieira, que é presidente do sindicato, cobra transparência da gestão pública olindense. Ela considera que as eleições para gestores escolares são manipuladas.

“Estão sendo manipuladas para manter o mesmo grupo, pessoas que, infelizmente, precisam ter maior compromisso com Olinda, porque gestor público positivo e comprometido o sindicato defende. A gente vai parar, porque estamos sendo forçados a essa condição”, solicitou.

A vice-presidente Rafaela Celestino considera a paralisação como importante e que a atividade integra o calendário de lutas da organização para a campanha salarial de 2026.

“Não vamos aceitar a imposição, o autoritarismo e a estratégia de medo que o governo de Mirella [atual prefeita de Olinda] agora, por puro desespero, resolveu utilizar. Categoria, simbora, firme na luta”, convocou ela.

Olinda vai cobrar reposição?

O sindicato afirma que recebeu tentativas de intimidação vindas da Prefeitura de Olinda, que teria cobrado a reposição das horas paralisadas em dois sábados específicos.

“Essa antecipação revela que o real propósito não é a reposição pedagógica, mas intimidar professores e desestimular sua participação na mobilização, o que configura conduta antissocial vedada pela Convenção nº151 da Organização Internacional do Trabalho [OIT], que assegura servidores públicos proteção contra atos de discriminação antissindicais”, finalizou a nota do Sinpmol.

O que diz a prefeitura?

Procurada, a gestão municipal informou que mantém, por meio da Secretaria de Educação, diálogo permanente com a categoria, buscando entender os anseios e necessidades e que uma nova rodada de negociações está marcada para a próxima semana.

“A gestão municipal reconhece a importância da categoria na educação e formação cidadã do município e vem se esforçando para atender às demandas solicitadas, apesar de limitações financeiras em alguns casos. O esforço é contínuo para manter a educação de Olinda em evolução constantemente”, diz o comunicado.

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