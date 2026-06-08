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REDE MUNICIPAL Professores de Olinda rejeitam proposta de reajuste salarial e decretam estado de greve Prefeitura ofereceu acréscimo de 2,7% no salário, mas categoria quer 5,4% de aumento, seguindo o piso nacional

Os professores da rede municipal de ensino de Olinda rejeitaram a proposta de 2,7% de reajuste salarial oferecida pela prefeitura. A categoria também decretou estado de greve, que é um alerta oficial de que uma paralisação geral pode ser anunciada a qualquer momento.

Segundo o Sindicato dos Professores de Olinda (Sinpmol), a proposta, apresentada pela prefeitura na última quinta-feira (4), era de 2,7% de reajuste, com pagamento retroativo apenas ao mês de maio. A rejeição foi unânime.

A proposta de reajuste, inclusive, é considerada muito baixa pela categoria. O objetivo dos professores é conseguir um acréscimo de 5,4%, de acordo com o piso salarial determinado pelo Ministério da Educação (MEC), que atualmente é de R$ 5.130,63. Os professores também buscam melhoria das condições de trabalho dos docentes e da estrutura das escolas.

"A categoria não aceitará o desmonte da carreira nem abrirá mão de seus direitos. O reajuste do piso é lei e deve ser cumprido. Respeito, valorização e condições dignas de trabalho não são favores. São obrigações. Olinda é um dos único municípios da Região Metropolitana do Recife que ainda não concedeu o reajuste anual dos professores", afirmou a presidente do Sinpmol, Márcia Vieira.

Com o decreto do estado de greve, paralisações não seriam surpresas. Em 22 de maio, inclusive, os professores também fizeram uma parada geral e a diversas escolas municipais de Olinda não tiveram aulas nos três turnos.

O sindicato segue cobrando por valorização profissional, e destaca "o desmonte da carreira, assédio constante, descumprimento de direitos básicos e completa falta de infraestrutura nas escolas".

"Ainda não há data formalizada para a nova etapa da mesa de negociação da categoria com a prefeitura de Olinda", completou o Sinpmol, em comunicado enviado à imprensa.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a prefeitura de Olinda informou que a proposta apresentada e rejeitada foi de reajuste salarial de 2,7% retroativo a maio, "com compromisso de viabilizar recursos para conceder mais 2,7% em outubro, totalizando 5,4% de reajuste - percentual almejado pela categoria".



"A prefeitura mantém diálogo aberto e busca atender às demandas da categoria, apesar das limitações financeiras. A gestão está monitorando as unidades escolares para garantir o cumprimento da carga horária mínima do ano letivo", destacou a gestão municipal.

Ainda na nota, a prefeitura afirmou que "reconhece a importância da categoria para a educação e formação de cidadãos" e disse que não vai medir esforços para resolver a situação.



Confira, abaixo, a nota da prefeitura de Olinda na íntegra:

A prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, informa que na última quinta-feira (4), em assembleia com a categoria, apresentou uma proposta de reajuste salarial de 2,7% retroativo a maio, com compromisso de viabilizar recursos para conceder mais 2,7% em outubro, totalizando 5,4% de reajuste - percentual almejado pela categoria. A proposta foi recusada pelo sindicato.

A prefeitura mantém diálogo aberto e busca atender às demandas da categoria, apesar das limitações financeiras. A gestão está monitorando as unidades escolares para garantir o cumprimento da carga horária mínima do ano letivo.

A gestão municipal reconhece a importância da categoria para a educação e formação de cidadãos e não vai medir esforços para resolver a situação.

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