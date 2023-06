A- A+

EDUCAÇÃO Professores de Petrolina são selecionados para o projeto Câmara Mirim, em Brasília Estudantes e educadores irão com suas turmas à capital federal em outubro

Dois professores da rede municipal de Petrolina, no Sertão do São Francisco de Pernambuco, foram selecionados para a 18ª edição do programa Câmara Mirim, em Brasília, nos dias 19 e 20 de outubro.

Professores de Língua Portuguesa, Rafaela Cristina Barbosa e José Eduardo Moreira, que atuam nas Escolas Municipais Santa Terezinha e Nossa Senhora Rainha dos Anjos, irão com as suas turmas à capital federal para participar do projeto.

O evento, promovido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, busca incentivar a participação política e cidadã de crianças e adolescentes do 6° ao 9° dos anos finais do Ensino Fundamental.

Na programação, os convocados elaboram e discutem projetos de lei em um ambiente simulado no Congresso Nacional.

A seleção ocorre por redações enviadas por docentes de todo o Brasil. Este ano, o tema foi “Como a educação para a democracia pode colaborar para que atos violentos como os de 8 de janeiro não aconteçam mais?”.

"Muitas vezes palavras como democracia, projeto de lei, e até mesmo cidadania podem soar um pouco 'distante' da realidade de alguns alunos. Um projeto como o Câmara Mirim vem para diminuir essa distância", destacou a educadora Rafaela Barbosa.

Antes de irem a Brasília, os professores selecionados vão preparar os estudantes para as atividades propostas na cartilha do projeto:

- Incentivá-los a elaborar e enviar projetos de lei;

- discutir com a turma os três projetos de lei selecionados para serem apreciados na edição 2023;

- e preparar os discentes para um debate construtivo e respeitoso de ideias, salientando que não se trata de competição entre projetos de lei, mas da construção coletiva de propostas que possam melhorar o país, conforme o regulamento do programa.

