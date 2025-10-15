A- A+

Professores de todo país já podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil; saiba como

O Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), marca a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

O ato acontece em cerimônia na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana, no Rio de Janeiro.

A nova carteira, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, passa a ser reconhecida em todo o Brasil como documento oficial dos professores.

Ela terá validade de dez anos e é destinada a docentes de todos os níveis e etapas da educação, das redes públicas e privadas.

O documento possibilitará acesso aos benefícios do programa Mais Professores, com meia-entrada em eventos culturais, como cinema, teatros e shows, além de ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas e descontos em hotéis.

Para solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil, é necessário acessar a página Mais Professores, via conta gov.br. É preciso ter CPF regular junto à Receita Federal e exercício ativo da docência em instituição de ensino.

Confira o passo a passo:

- Caso atenda aos critérios citados acima, o sistema irá trazer, automaticamente, os dados pessoais e informações sobre vínculo com instituições de ensino;

- O professor deve verificar os dados e confirmar as informações;

- Caso algum dado esteja incorreto, será preciso entrar em contato com a instituição empregadora;

- Após isso, deve informar endereço completo e contato (e-mail e telefone);

- Em seguida, fazer o upload de uma foto dentro dos parâmetros do sistema;

- Nesse momento, o docente poderá visualizar a futura CNDB com foto e dados completos;

- Caso os dados estejam corretos, é necessário confirmar a emissão;

- Ao fim, será exibida a versão digital da CNDB, com opção para download, que já dá acesso aos benefícios do Mais Professores.



Na carteira estarão presentes os seguintes dados de identificação pessoal:

- Nome completo;

- Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Filiação;

- Data e local de nascimento;

- Órgão ou instituição de ensino onde o professor atua, com indicação da unidade da Federação.

- Código de barras bidimensional, no padrão QR Code.

