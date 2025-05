A- A+

EDUCAÇÃO Professores do Recife deflagram greve; PCR diz que profissionais recebem o piso ou até mais A categoria busca reajuste salaria. Com a greve, atividades estão suspensas

Leia também

• Ministro da Educação anuncia datas de inscrição e provas do Enem 2025; confira

• Professores da rede municipal do Recife aprovam greve por unanimidade

• Governo de Pernambuco firma acordo salarial com profissionais da Educação; reajuste é de 6,27%

Professores da rede municipal do Recife deflagraram greve nesta sexta-feira (9). Os trabalhadores criticam o reajuste de 2,5% oferecido e buscam um maior reajuste salarial.

Segundo a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), "todos os profissionais de educação da rede municipal do Recife recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria".

A decisão pela greve foi tomada por unanimidade durante assembleia geral realizada pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), no Clube Português, após mais uma rodada de negociação sem avanços significativos com a Prefeitura.

As aulas da noite desta sexta já não aconteceram.

“Deflagramos a greve porque não há mais espaço para enrolação. A cada mesa de negociação, a prefeitura se nega a apresentar uma proposta digna. Estamos em greve por respeito, por valorização e pela educação pública do Recife”, afirmou Jaqueline Dornelas, coordenadora geral do Simpere.

Por meio de nota, a PCR lamentou a deflagração e citou que isso prejudicaria a vida da população.

"A Prefeitura do Recife estranha e lamenta a deflagração da greve com as negociações em andamento, pois entende que a medida impacta diretamente a vida de milhares de estudantes que podem ter prejuízos de aprendizagem, problemas no cumprimento do calendário do ano letivo, além de prejuízos no acesso à alimentação escolar", diz a nota.

Além da rejeição pelo reajuste apresentado pela prefeitura, os educadores também cobram a valorização da carreira docente, a reestruturação dos interstícios, o pagamento justo para aposentadas e aposentados, o acréscimo de carga horária e o cumprimento da aula-atividade, entre outros pontos que impactam diretamente na qualidade da educação pública.

Por sua vez, a PCR informou que a valorização da educação é uma marca da gestão.

"Importante ressaltar que todos os profissionais de educação da rede municipal do Recife recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08. Os dados, inclusive, estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. A valorização da pauta da educação é uma marca da gestão, tanto que os ganhos salariais dos profissionais nos últimos quatro anos chegam a percentuais de até 79%. Ainda assim, a Prefeitura segue com o canal aberto para a categoria, porque entende a relevância dos profissionais para quem vive no Recife", diz a nota.

Com a deflagração da greve, as escolas da rede municipal do Recife estão com as atividades paralisadas a partir da tarde desta sexta-feira. O Simpere reforça que a luta é por educação de qualidade, e convoca a população a se somar ao movimento, em defesa de melhores condições de trabalho, valorização docente e respeito aos direitos de quem constrói a escola pública todos os dias.

Não há previsão para o fim da greve.

Confira a nota completa da Prefeitura do Recife:

A Prefeitura do Recife estranha e lamenta a deflagração da greve com as negociações em andamento, pois entende que a medida impacta diretamente a vida de milhares de estudantes que podem ter prejuízos de aprendizagem, problemas no cumprimento do calendário do ano letivo, além de prejuízos no acesso à alimentação escolar.

Importante ressaltar que todos os profissionais de educação da rede municipal do Recife recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08. Os dados, inclusive, estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. A valorização da pauta da educação é uma marca da gestão, tanto que os ganhos salariais dos profissionais nos últimos quatro anos chegam a percentuais de até 79%. Ainda assim, a Prefeitura segue com o canal aberto para a categoria, porque entende a relevância dos profissionais para quem vive no Recife.

Desde o ano de 2021, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, vem implementando uma série de ações visando ampliar a oferta de ensino na rede municipal com duplicação de vagas em creches e a maior contratação de profissionais da história da cidade, além de ampliação e reforma do parque escolar da cidade, garantindo mais oportunidades para os estudantes e melhores condições de trabalho para os profissionais, através do fornecimento de equipamentos tecnológicos e melhoria na infraestrutura das unidades de ensino que compõem a rede municipal.

Veja também