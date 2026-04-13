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Direito Professores promovem evento sobre raciocínio probatório na Faculdade de Direito do Recife Referências internacionais no tema se reúnem na Faculdade de Direito do Recife, na Boa Vista, nesta terça-feira (14), às 18h30

Os professores da Universidade de Girona, na Espanha, Carmen Vázquez e Jordi Ferrer Beltrán, referências internacionais em raciocínio probatório, se reúnem na Faculdade de Direito do Recife (FDR-UFPE), na Boa Vista, nesta terça-feira (14), às 18h30.



Em uma parceria entre a FDR e o Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), será discutida a pauta “prova sem convicção: standards de prova e devido processo”.

Vázquez é coordenadora acadêmica do mestrado em raciocínio probatório oferecido pelas Universidades de Girona e pela Universidade degli studi de Gênova.

“A cátedra de cultura jurídica, que Beltrán coordena, se transformou em um dos maiores centros do estudo. Brasileiros, sul americanos, europeus, americanos vão lá estudar. Suas obras são citadas em supremas cortes e cortes superiores do Peru, Brasil, Portugal, Espanha e outros países”, lembra a presidente do IAP, Érika Ferraz.

Já Ferrer Beltrán é professor titular de filosofia do direito na Universidade de Girona, onde também é diretor da Cátedra de Cultura Jurídica e pelo Mestrado em Raciocínio Probatório.

“Esses debates fortalecem o diálogo entre as instituições e é uma das preocupações atuais do IAP continuar promovendo ações que gerem conhecimentos para nossa advocacia”, completa Ferraz.

Raciocínio Probatório

O raciocínio probatório é o processo lógico-analítico de avaliação de provas para fundamentar decisões judiciais, superando a mera subjetividade do julgador.



No Brasil, adota-se a persuasão racional (livre convencimento motivado), exigindo que o juiz fundamente sua decisão com base nos elementos dos autos.

A decisão de provas envolve admissibilidade, produção e valoração, focando na relevância, confiabilidade e nos standards probatórios, como a "prova além da dúvida razoável" no penal.

Standards Probatórios são critérios de suficiência que definem o nível de certeza necessário para uma decisão, essenciais para controlar o arbítrio e reduzir erros, sendo o principal o "além da dúvida razoável" no direito penal.

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