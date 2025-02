A- A+

EDUCAÇÃO Professores terão desconto de 15% em diárias de hotéis em todo o Brasil; veja como funciona O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente com um dos 41 mil hotéis associados à ABIH

Professores da educação básica de todo o País terão direito a um desconto de 15% nas diárias de hotéis ligados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, em cerimônia na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pelos ministérios da Educação e do Turismo.

O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente com um dos 41 mil hotéis associados à ABIH que aderirem à iniciativa. Ao fazer a reserva, o professor deve anexar um comprovante de profissão, como carteira de identificação funcional ou contracheque. A iniciativa faz parte de um programa Mais Professores para o Brasil, cujo objetivo é valorizar os docentes.

"Cada vez mais, os jovens estão perdendo a vontade de ser professores e esse é um problema que afeta diretamente a qualidade da educação básica no País", disse o ministro da Educação, Camilo Santana, durante o evento.

"O nosso objetivo com o Mais Professores é justamente atrair bons alunos para a profissão docente, porque precisamos criar uma cultura no Brasil de reconhecer o papel tão fundamental realizado por esses profissionais."

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, além de proporcionar mais oportunidades de lazer para os profissionais, a parceria trará ganhos para a sala de aula.

"Fazer o professor viajar pelo Brasil não é apenas um reconhecimento e um prêmio pela profissão que exerce, mas também um estímulo à potente máquina de influência que os docentes exercem sobre os alunos", afirmou Sabino.

"Um professor que conheça a cultura do Maranhão, a religiosidade do Ceará ou a gastronomia do Pará será capaz de criar uma experiência para os alunos com muito mais cultura e riqueza de detalhes."

Os descontos estarão disponíveis entre 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026 e permanecerão válidos em períodos de grandes eventos ou feriados, sujeitos à disponibilidade de hospedagem. Durante a alta temporada, os descontos serão realizados em cima dos valores cobrados no período. As reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro de 2025.



