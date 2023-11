A- A+

HOMENAGEM Profissionais da redação da Folha de Pernambuco são homenageados na Câmara Municipal do Recife Editora-chefe, Leusa Santos; editor de Cotidiano e Esportes, Geison Macedo; e a repórter de Cotidiano, Jaqueline Fraga foram os agraciados nesta noite

A editora-chefe do jornal Folha de Pernambuco, Leusa Santos, o editor dos cadernos de Cotidiano e Esportes, Geison Macedo, e a repórter de Cotidiano, Jaqueline Fraga, foram homenageados na Câmara Municipal do Recife no início da noite desta terça-feira (7).

O requerimento foi assinado pelo vereador Ebinho Florêncio (Podemos) e defende os serviços prestados pelos profissionais para o jornalismo pernambucano. Neste ano, o político foi autor de 414 requerimentos, 12 projetos de Lei Ordinário e um projeto de Decreto Legislativo.

A solenidade foi intitulada de "Comunicadores, mídias sociais e fotógrafos que orgulham Pernambuco".

Cumprindo uma viagem a trabalho, na Itália, a editora-chefe Leusa Santos foi representada pelos dois companheiros de redação.

Em viagem a trabalho, a editora-chefe da Folha, Leusa Santos, enviou vídeo agradecendo pela homenagem | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na visão do editor Geison Macedo, a homenagem é como a comprovação de estar trilhando o caminho certo na profissão que escolheu quando ainda era adolescente.

"É muito gratificante receber o reconhecimento pela minha atuação como jornalista, um sonho de adolescente que se concretizou na Folha de Pernambuco, minha casa desde estagiário. Ser homenageado junto com esses profissionais incríveis, que tanto engrandecem o setor de comunicação do nosso Estado, é motivo de muito orgulho para mim. Depois de 14 anos de carreira, hoje consigo enxergar que algo de positivo estou construindo, sempre em constante aprendizado, e também podendo repassar", afirma Macedo.

Repórter da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga também foi homenageada na Câmara Municipal do Recife | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Também resgatando a vontade de seguir nessa área profissional desde mais nova, Jaqueline Fraga vê a homenagem como parte da concretização de um sonho. Ela exalta quesitos como ética, seriedade e comprometimento na rotina de jornalista.

“Desde os meus 13 ou 14 anos que tinha em mente que queria ser jornalista, escrever e contar histórias. E queria dessa forma ajudar a mudar o mundo. Hoje, jornalista profissional, atuando na redação de um jornal tão importante para Pernambuco e o Brasil, sinto orgulho em pensar que os sonhos daquela menina estão se concretizando. Essa homenagem é um reconhecimento pelo trabalho ético, sério, comprometido, que nos empenhamos a exercer no dia a dia”, diz.



Veja também

Panamá Homem mata a tiros dois manifestantes que bloquearam a rodovia no Panamá