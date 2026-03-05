Profissionais da rede estadual de educação aprovam paralisação na próxima terça-feira (10)

A- A+

Profissionais da rede estadual de educação de Pernambuco aprovaram paralisação das atividades na próxima terça-feira (10).



O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do estado (Sintepe) informou que a decisão foi tomada em Assembleia Geral realizada nesta quinta-feira (5), em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

Segundo a categoria, a ação reforça a mobilização pela Campanha Salarial Educacional 2026 e tem caráter emergencial.

"Já faz um mês que entregamos a pauta de reivindicações da Campanha Salarial Educacional ao Governo do estado. Tivemos uma mesa de negociação, mas não houve nenhuma proposta concreta da parte da gestão", destacou a presidenta do Sintepe, Ivete Caetano.

A categoria aponta que o piso foi atualizado em 5,4% para 2026, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, para a jornada de 40 horas semanais e reivindica o reajuste para profissionais que recebem acima do piso.

"A pauta da campanha neste ano também exige reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Rendimentos (PCCR) de todos os cargos da educação, e a flexibilização da jornada de trabalho de 40h para 30h ou de 30h para 40h dos/as Analistas Educacionais, Assistentes e Auxiliares Administrativos, entre outras reivindicações relativas a Concurso Público, Gratificações e Formação Continuada", destaca o sindicato.

Os profissionais prometem realizar protestos em frente às escolas da rede estadual na próxima quinta-feira (12). O Sintepe aponta que o ato alertará para problemas estruturais nas unidades de ensino.

"A rede estadual está há quase quatro anos sem vistorias e sem reformas estruturais. As nossas escolas têm, no seu interior, diariamente, todos os dias, de 400 a 1.500 estudantes. E um equipamento desses que não é reformado de tempos em tempos, pode cair muro, pode cair telhado e parede. Faz dois anos que o sindicato solicita ao Governo do Estado, providências de mudanças estruturais, e o governo não fez ainda", aponta Ivete Caetano.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação para entender a repercussão das negociações e o impacto da paralisação para os estudantes na rede, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

