Profissionais de saúde reúnem mães e gestantes para falar sobre primeiros 1.100 dias do ser humano

Pensa em ter filho, está grávida ou é mãe recente? Na manhã deste sábado (29), um bate-papo sobre maternidade e os primeiros 1.100 dias de vida de um ser humano será realizado por três profissionais de saúde, no Recife, para tirar dúvidas e auxiliar no desenvolvimento físico e mental do bebê.



Com inscrição gratuita, a "Roda de Conversa Conexão Mamãe e Bebê: A importância dos 1.100 primeiros dias" reunirá a pedagoga Janaína Paixão, a nutricionista Bárbara Godoi, a obstetra Renata Sivini e a doula Daniela Collier, com mediação da influenciadora digital Cláudia Bettini.

“Os 1.100 dias compreendem os 90 dias antes da concepção, 280 dias de gestação e os 730 dos dois primeiros anos. É um momento muito importante para a formação de cada criança e sua relação com o futuro", explica Janaína Paixão.

O bate-papo, ela explica, é para "colaborar com dicas e informações importantes para o dia a dia da mãe e do bebê. Será um encontro enriquecedor”, afirmou.

No evento, que começa às 9h, na Escola Integrar, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte da cidade, serão abordados temas como parto parto e amamentação, nutrição durante a gestação e, após o nascimento do bebê, o papel da escola.



No local, haverá um espaço recreativo para crianças e está previsto um lanche coletivo. Apesar de gratuito, é necessário fazer a inscrição no site Sympla.

Serviço:

Roda de Conversa Conexão Mamãe e Bebê: A importância dos 1.100 primeiros dias

Quando: Sábado (29)

Horário: 9h

Local: Escola Integrar - Rua Luiz Guimarães, 235 - Poço da Panela

Inscrições: Sympla

