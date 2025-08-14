A- A+

Agosto Laranja Profissionais do HR realizam programação em conscientização à esclerose múltipla neste sábado (16) O evento ocorre neste sábado (16), no Parque das Graças, com corrida de rua, exercícios intuitivos, café da manhã e roda de conversa

Profissionais do Hospital da Restauração - Governador Paulo Guerra (HR), no Recife, promovem, neste sábado (16), uma corrida de rua em conscientização à importância da prática de exercícios físicos no controle da esclerose múltipla (EM). O encontro será a partir das 6h30, no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.

O HR é a unidade de referência, da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), para atendimento e tratamento das pessoas com EM. A atividade está dentro da programação do Agosto Laranja, um movimento de educação sobre a doença que traz informações como seus sintomas e como buscar tratamento, além de combater o preconceito e a desinformação.

Programação

Além da corrida, o evento do sábado (16) também oferecerá exercícios intuitivos, que buscam provocar reflexões nas pessoas sobre a prática de exercícios físicos. Na prática, é uma visão ampliada do exercício como momento de autocuidado, a busca pelo equilíbrio entre o exercício disfuncional e o sedentarismo. Os participantes também contarão com um café da manhã e roda de conversa sobre vida saudável.

“Durante o acompanhamento dos pacientes, orientamos sobre os hábitos saudáveis para manutenção da saúde em geral, como evitar bebidas alcoólicas, evitar o fumo, fazer o controle de vitaminas, então, aconselhamos não só a mudança no estilo de vida, como também a inclusão de atividade física na rotina, porque sabemos que é importante para qualquer pessoa, e favorece uma boa reabilitação para os pacientes com EM que possuem déficits”, explica a médica neurologista Lúcia Brito, coordenadora do Centro de Referência e Apoio a Pacientes com Doenças Desmielinizantes (Crappdd), do Hospital da Restauração.

Simpósio

Já no próximo sábado (23), acontecerá, no Instituto Autoimune, no bairro das Graças, o I Simpósio Crappdd de Esclerose Múltipla, voltado para profissionais da área.

Gratuito, o evento reunirá especialistas em Neurologia para discutir os desafios atuais e os avanços no tratamento da doença; os cuidados da enfermagem na EM; e o protocolo de início de tratamento e acompanhamento dos pacientes - tanto ambulatoriais como as recomendações de infusão de medicamentos. Para se inscrever, o profissional deve clicar neste link.

Esclerose múltipla

A esclerose múltipla é uma doença autoimune, do sistema nervoso central, que acomete predominantemente adultos jovens no mundo inteiro. Não se sabe o que causa a EM, e ainda não há cura para ela, mas já existem diversos tratamentos eficazes para a doença.

Dentre seus principais sintomas estão: fadiga, problemas de visão (diplopia, neurite óptica, embaçamento), problemas motores (perda de força ou função; perda de equilíbrio), alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação). A especialidade médica que diagnostica e trata a EM é a Neurologia.

Com informações da assessoria.

