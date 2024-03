A- A+

SAÚDE Profissionais do Imip participam de missão humanitária com foco na saúde da mulher, em Angola Entre as ações realizadas no hospital em que as profissionais de saúde angolanas são treinadas, estão boas práticas na assistência pré-natal, assistência ao parto, manejo das crises hipertensivas, profilaxia e tratamento de emergência

Pelo terceiro ano consecutivo, profissionais do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) viajaram para Luanda, capital da Angola, a fim de capacitar médicos e enfermeiros que atuam na saúde da mulher, com objetivo de diminuir os riscos de morte materna.

Entre as ações realizadas no hospital em que as profissionais de saúde angolanas são treinadas, estão boas práticas na assistência pré-natal, assistência ao parto, manejo das crises hipertensivas na gestação, profilaxia e tratamento das emergências obstétricas, reanimação neonatal e planejamento familiar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice de morte materna e neonatal no país é um dos maiores do mundo. Sendo hipertensão, hemorragia e infecção as principais responsáveis pela morte destas mulheres - o que representa cerca de 67% do total de óbitos. De acordo com dados do governo local, em Angola, cerca de 50% dos partos ocorrem fora das instituições de saúde.

A ida ao país africano faz parte de uma colaboração técnico-científica com o Hospital Dom Calábria, na Itália. A Instituição italiana é responsável pela obra Divina Providência, uma missão humanitária em Luanda responsável por formar profissionais de saúde.

