Profissional de enfermagem é investigado por estupro de paciente em SP

Um caso de estupro de vulnerável praticado por um profissional de enfermagem, de 34 anos, está sendo investigado em São Paulo. A pessoa foi presa em flagrante em 17 de dezembro do ano passado, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Maria Antonieta, no Grajaú, zona sul de São Paulo. A vítima é um paciente de 22 anos. De acordo com o órgão, os detalhes do crime serão preservados por se tratar de um caso de “cunho sexual”.

A unidade de saúde municipal é administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Saúde da Família (ASF). A Secretaria de Saúde do município disse, em nota, que “repudia e lamenta a ocorrência”. A associação, no dia seguinte ao fato, instaurou uma sindicância, e o profissional teve o contrato de trabalho suspenso.

A secretaria determinou que a OSS colabore amplamente com a investigação. A pasta informou ainda que aguarda a conclusão da investigação policial para formalizar denúncia no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

O conselho, por sua vez, já abriu sindicância para investigar a denúncia. A apuração será feita sob sigilo processual e, após averiguação, poderá ser instaurado um processo ético-profissional.

O Coren informou também que os profissionais envolvidos serão notificados para apresentarem sua defesa. Se for confirmada a infração, eles podem ser penalizados com advertência, multa, censura, suspensão temporária do exercício profissional ou cassação do exercício profissional.

