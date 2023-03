A- A+

SAÚDE Programa Academia da Cidade oferece atividades gratuitas no Recife; saiba como participar Iniciativa conta com 42 pólos e contempla mais de 12 mil pessoas na capital

A prática de atividades físicas é um dos hábitos vitais para quem pretende levar uma vida saudável. No Recife, o Programa Academia da Cidade (PAC) é uma alternativa gratuita e descentralizada que oferece, regularmente, atividades como ginástica, musculação, aulas de dança, esporte, entre outras. Atualmente, a iniciativa conta com 42 pólos e contempla mais de 12 mil pessoas; além dos cadastrados no banco de dados do programa, há usuários que se beneficiam das atividades no dia a dia.

Para fazer parte das turmas, é preciso apresentar, na Academia da Cidade desejada, um comprovante de residência do Recife, um documento oficial com foto e o cartão do SUS. No local, profissionais da saúde agendarão uma avaliação física e procederão com o cadastro. Os horários das aulas e das avaliações variam de acordo com os polos.

Instrutora do programa desde 2012, a educadora física Vanessa Pedrosa que atua no Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife explica como funciona a integração de novos usuários aos grupos. "Tudo começa com a avaliação física. Nós, profissionais, vamos conversar com a pessoa individualmente sobre os eventuais problemas de saúde, sobre as condições físicas do usuário. Se é um usuário que tem algum problema, já damos orientações em relação à aula. Durante a aula também estamos sempre ali corrigindo, mostrando o movimento correto, a postura correta", diz a professora.

"Nós temos uma parte de práticas corporais que vai desde o alongamento à dança, acompanhamentos de caminhadas, corridas. Protocolos de cuidado para pessoas com hipertensão e diabetes, que é um serviço inovador que contempla portadores de doenças crônicas", explica Tatiana Ferraz, coordenadora geral do programa. Além das atividades físicas, a programação das turmas também conta, eventualmente, com palestras, rodas de diálogos, seminários e atividades culturais.

Entre os inscritos no programa, que participam ativamente das atividades, 92,8% são mulheres e 7,2%, homens. Números disponibilizados pela gestão da Academia da Cidade apontam, ainda, que 40% dos cadastrados disseram não possuir doenças crônicas no momento da avaliação física; 33% têm hipertensão arterial; 17% possuem dislipidemias e 11% diabetes. Cardiopatas, asmáticos e pessoas que têm ou já tiveram câncer correspondem a 9,9% do universo de inscritos.

A empregada doméstica Josete França, 48, participa diariamente das atividades no Parque da Jaqueira, um dos 42 polos contemplados com atividades do programa. Josete conta que tem artrose e fibromialgia e diz que as aulas oferecidas no Parque ajudam no combate às dores. "São atividades maravilhosas. Sempre que eu posso, venho para não perder as aulas, que têm me ajudado a aliviar as dores no corpo", conta.

Assim como Josete, a aposentada Romilda Cunha, 71, faz atividades físicas diárias no Parque da Jaqueira para ajudar no tratamento de um problema de saúde. "Não tem remédio melhor que vir para cá todas as manhãs e praticar exercícios, é a melhor opção que eu tomei na minha vida. Eu tinha problema de labirintite, os médicos me aconselharam a fazer atividades físicas regularmente e nunca mais tive crises", diz Romilda, que frequenta o local há 21 anos, antes mesmo da implantação da Academia da Cidade, e chama o Parque de "segunda casa".

Romilda Cunha, usuária do Programa Academia da Cidade | Foto: Arthur Mota

Hoje, a maior parte dos usuários cadastrados no programa tem entre 50 e 59 anos; essa faixa etária equivale a 30% dos inscritos. Segundo a gestão da Academia da Cidade, há atividades disponíveis para todas as faixas etárias a partir dos 8 anos de idade; Tatiana Ferraz, coordenadora, adianta que novos programas de atividades voltadas para crianças e adolescentes serão desenvolvidos em breve.

A maioria dos usuários, de acordo com os dados, afirmou, no momento da avaliação, que não praticavam atividades físicas regularmente.

Confira a lista de polos do Programa Academia da Cidade no Recife neste link.



