A- A+

Mobilidade Programa amplia atendimento e aproxima usuários do PE Conduz no Sertão Governo de Pernambuco dialoga com famílias e apresenta expansão do serviço em Petrolina

Usuários do PE Conduz participaram, nesta quarta (19), de um encontro no auditório da UNINASSAU em Petrolina para conhecer detalhes da ampliação do serviço, esclarecer dúvidas e apresentar demandas. A frota estadual passou a contar com 44 vans a partir de julho, ampliando a cobertura no Sertão.

Escuta e participação dos usuários

O presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, José Diniz, destacou a importância do diálogo.



“A escuta com a sociedade é fundamental. É a partir das necessidades reais das pessoas que o serviço é construído, fortalecido e ampliado”, afirmou.

A usuária Marilene Gomes relatou sua experiência.



“Na primeira vez que utilizei o PE Conduz já percebi a diferença no atendimento. [...] Me sinto protegida.”

A acompanhante Genidete Souza acrescentou que o serviço modificou a rotina da família.



“Antes precisávamos pagar Uber para ir e voltar da fisioterapia. [...] Agora tudo ficou mais fácil e acessível para minha mãe.”

Gestão e próximos passos

A secretária Joanna Figueirêdo ressaltou o compromisso da gestão estadual.



“O PE Conduz reflete o compromisso do Governo de Pernambuco [...] com a inclusão e o cuidado”, afirmou.

O superintendente Marcos Gervasio destacou o impacto da expansão.



“Mais vans significam mais dignidade, mobilidade e autonomia para quem usa o serviço diariamente.”

A coordenação do programa informou que novas etapas de monitoramento ocorrerão em outras regiões.

Com informações da assessoria

Veja também