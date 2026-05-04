Seg, 04 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda04/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher

Entre as medidas está a instalação das Salas Lilás em órgãos públicos

Reportar Erro
Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulherPrograma Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Para ampliar a rede nacional de prevenção e apoio a mulheres vítimas de violência, começa a valer nesta segunda-feira (4) o Programa Antes que Aconteça.

O texto, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, prevê a instalação das Salas Lilás – espaços humanizados em órgãos públicos e instituições de segurança, como delegacias, destinados ao acolhimento de mulheres e meninas em situação de violência.

São objetivos do programa:

Além disso, as casas abrigo serão ampliadas. Esses espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente terão o número ampliado.

Leia também

• Homem mata companheira com tiro na grande SP; polícia investiga caso como feminicídio

• "Dar visibilidade aos dados de feminicídio é fundamental", aponta ministra

• TJPE abre programação do Mês Estadual do Júri com palestra sobre feminicídio nesta quinta-feira (30)

Outra iniciativa prevista no projeto é a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuito em locais de difícil acesso, escolas e comunidades.

O Programa Antes que Aconteça é resultado de atuação conjunta da Bancada Feminina do Congresso Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público.

Em 2025, o Brasil atingiu recorde de feminicídios. Foram quatro mortes por dia. No total, o país registrou 1.518 vítimas no ano passado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter