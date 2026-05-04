Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher
Entre as medidas está a instalação das Salas Lilás em órgãos públicos
Para ampliar a rede nacional de prevenção e apoio a mulheres vítimas de violência, começa a valer nesta segunda-feira (4) o Programa Antes que Aconteça.
O texto, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, prevê a instalação das Salas Lilás – espaços humanizados em órgãos públicos e instituições de segurança, como delegacias, destinados ao acolhimento de mulheres e meninas em situação de violência.
São objetivos do programa:
- reduzir os índices de feminicídio e de violência doméstica e familiar;
- fortalecer a rede de atendimento, enfrentamento e proteção às mulheres;
- promover a autonomia econômica e o empreendedorismo feminino;
- educar e conscientizar a sociedade sobre a igualdade entre homens e mulheres, com foco no ambiente escolar.
Além disso, as casas abrigo serão ampliadas. Esses espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente terão o número ampliado.
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Outra iniciativa prevista no projeto é a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuito em locais de difícil acesso, escolas e comunidades.
O Programa Antes que Aconteça é resultado de atuação conjunta da Bancada Feminina do Congresso Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público.
Em 2025, o Brasil atingiu recorde de feminicídios. Foram quatro mortes por dia. No total, o país registrou 1.518 vítimas no ano passado.