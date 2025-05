A- A+

Oportunidade Programa Bolsa Futuro Digital abre inscrições para 10 mil vagas no setor de tecnologia A iniciativa oferece formação gratuita em linguagens de programação com a duração total prevista para dois anos com auxílio mensal no valor de R$ 600 reais para os alunos

As inscrições para o Bolsa Futuro Digital, uma iniciativa de formação tecnológica com impacto social, estão abertas a partir desta sexta-feira (23).

O programa oferecerá formação gratuita nas linguagens de programação em Desenvolvimento BackEnd e FrontEnd para 10 mil pessoas. A iniciativa terá duração de até seis meses por ciclo e uma execução total prevista para dois anos.

Em seis estados, a empresa Softex Pernambuco será a responsável pela execução da formação, capacitando 4.500 pessoas em parceria com instituições reconhecidas nas áreas de tecnologia e educação.

Os estados atendidos pelo Softex PE são: Pará (500 vagas), Maranhão (500), Paraíba (500), Pernambuco (1.500), Rio de Janeiro (800) e Goiás (700).

“Estamos falando de um projeto de transformação real na vida das pessoas. O setor de tecnologia é o que mais cresce e, ao mesmo tempo, o que mais sofre com a escassez de profissionais qualificados. O Bolsa Futuro Digital é a resposta a esse desafio”, afirma Yves Nogueira, presidente do Softex PE.

Um dos diferenciais do projeto é o apoio financeiro gratuito ao longo da formação e da residência, com bolsas de R$ 100 nos três primeiros meses, R$ 200 nos três meses finais e R$ 600 mensais durante a residência dos alunos em empresas na área de TI.

“Além de democratizar o acesso à formação, o programa garante condições para os alunos permanecerem no curso e chegarem ao final prontos para atuar no mercado. É inclusão produtiva com impacto direto no combate ao desemprego estrutural”, reforça Yves Nogueira.

A ação é parte do Projeto Capacitação 02 - Conecta e Capacita, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

As inscrições estarão disponíveis no site oficial do Softex PE a partir desta sexta-feira (23) e vão até o dia 6 de junho. As aulas começarão no dia 7 de julho. O processo seletivo será conduzido de forma online através do site.

Serviço:

Inscrições: a partir desta sexta-feira, dia 23 de maio até o dia 6 de junho de 2025.

Onde: https://bfd.softexpe.org.br/

Vagas: 10 mil em seis estados

Bolsas: até R$ 600 durante a residência técnica

Início das turmas: 7 de julho de 2025.



