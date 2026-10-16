A- A+

Agricultura PAA busca reativar bancos comunitários de sementes no Semiárido Programa prevê compra de sementes crioulas em nove estados, incluindo Pernambuco; levantamento aponta que 52% das estruturas estavam inativas

A compra de sementes crioulas de agricultores familiares e comunidades tradicionais receberá um investimento de R$ 4,8 milhões por meio do PAA Semiárido, nova modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos.

A iniciativa, firmada com o governo federal, através da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), será anunciada nesta sexta-feira (16), Dia Mundial da Alimentação, e integra as ações voltadas à soberania alimentar e à preservação do patrimônio genético da agricultura familiar.

Abrangência

A execução prevê a aquisição direta de sementes para abastecer casas e bancos comunitários em nove estados, incluindo Pernambuco.

O programa será desenvolvido em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Entre os fornecedores estão famílias guardiãs de sementes, povos originários, quilombolas, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária.

A medida busca recuperar a rede comunitária de sementes do Semiárido. Um levantamento realizado pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), em 2025, no âmbito do Projeto Redeser, identificou 875 casas e bancos comunitários de sementes. Desse total, 52% estavam inativos.

A paralisação das estruturas está relacionada a fatores como os efeitos da pandemia de Covid-19, períodos prolongados de estiagem, erosão genética, falta de assistência técnica contínua e desmobilização das comunidades.

“Nosso próximo passo é iniciar as contratações. A previsão é que isso aconteça agora em outubro com as instituições que já estiverem aptas em relação à documentação necessária porque já têm sementes colhidas para comercializar em pelo menos quatro estados: Bahia, Ceará, Paraíba e Sergipe”, explicou Cláudio Ribeiro, assessor de coordenação do Programa Sementes do Semiárido.

Variedades

A proposta prevê a compra de variedades utilizadas na agricultura familiar, como milho, feijão comum, macaçar, carioca e preto, fava, mandioca, abóbora, amendoim, arroz, sorgo, algodão, gergelim, girassol e hortaliças.

Também estão incluídas mudas de espécies nativas da Caatinga, como licuri e umbu, além de plantas usadas na alimentação dos rebanhos e na recuperação do solo, a exemplo da palma e da gliricídia.

Distribuição

A execução ficará sob responsabilidade de organizações sociais, que deverão respeitar as formas de gestão adotadas pelas comunidades. A distribuição e o manejo das sementes e mudas serão realizados pelas próprias organizações nos territórios onde já atuam.

A iniciativa pretende ampliar a circulação de variedades adaptadas às condições do Semiárido e contribuir para a conservação da biodiversidade agrícola.

Veja também