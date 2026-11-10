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PERNAMBUCO Programa CEP para Todos beneficia mais de 1 milhão de pessoas em Pernambuco Iniciativa já alcançou 849 comunidades de 33 municípios do Estado; segunda etapa prevê códigos postais individuais para ruas e vielas

Mais de 1 milhão de moradores de 849 favelas e comunidades de 33 municípios de Pernambuco já foram beneficiados pelo programa CEP para Todos.

A iniciativa atribui códigos postais a localidades que não tinham reconhecimento oficial de seus endereços, permitindo que a população receba correspondências e encomendas, faça cadastros e contrate serviços que exigem comprovante de residência.

O CEP para Todos é desenvolvido pelos ministérios das Comunicações e das Cidades, em parceria com os Correios.

Relevância

Em âmbito nacional, a primeira etapa do programa foi concluída em 2025, antes do prazo inicialmente previsto, que era dezembro de 2026.

Ao todo, as 12.348 favelas e comunidades urbanas mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) receberam um CEP geral.

Com essa etapa finalizada, o trabalho agora está concentrado na identificação individualizada de ruas, vielas e becos.

A proposta é atribuir um código postal específico a cada via, tornando mais precisa a localização dos moradores. Até setembro, 31,03% dessa segunda etapa havia sido concluída.

“Ter um CEP significa muito mais do que receber uma correspondência. É dar visibilidade a comunidades inteiras, reconhecer o endereço de milhões de brasileiros e facilitar o acesso a serviços e oportunidades. Conseguimos alcançar a meta nacional com mais de um ano de antecedência e agora vamos avançar para que cada rua, viela e beco também tenha sua identificação própria”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O programa também prevê a ampliação dos serviços dos Correios nas comunidades. A previsão é instalar mais dez canais de atendimento em diferentes regiões do país, completando os 58 planejados.

A medida busca facilitar o acesso aos serviços postais e reduzir os deslocamentos dos moradores.

“Integrar esses territórios é garantir direitos, facilitar o acesso às políticas públicas e fortalecer a cidadania. A identificação dos endereços é um passo fundamental, mas queremos avançar ainda mais, aproximando os serviços postais dos moradores e fazendo com que essa inclusão se traduza em benefícios concretos para a população”, afirma a subsecretária de Governança das Entidades Vinculadas, Lumárya Souza de Sousa.

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