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Mobilização Programa Colo de Mãe leva conscientização sobre saúde materno-infantil durante jogo do Sport Partida entre o Sport e Atlético-GO recebe ação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

O futebol será palco de uma importante mobilização em defesa da saúde materno-infantil durante a partida entre o Sport e Atlético-GO, nesta quinta-feira (18).



O confronto ocorre na Ilha do Retiro, às 21h, pela 14ª rodada da Série B e recebe o Programa Colo de Mãe, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).



A iniciativa realizará uma ação de sensibilização voltada ao fortalecimento do cuidado com gestantes, puérperas, bebês e famílias.

O programa busca aproveitar a grande circulação de torcedores para ampliar o alcance das informações sobre a importância do pré-natal, do parto seguro, da assistência qualificada ao recém-nascido e do acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida.

Entre as ações, estão o apoio aos municípios, a qualificação dos profissionais de saúde, a organização da linha de cuidado materno-infantil e o incentivo à humanização da assistência, contribuindo para a redução da mortalidade materna e infantil e para a melhoria dos indicadores de saúde.

Além disso, o Colo de Mãe conta com a atuação das madrinhas do programa, que realizam escuta qualificada, apoio às famílias e encaminhamentos por meio da Central de Acolhimento 155 e do aplicativo PE Gov.

A proposta é estimular a sociedade na compreensão do seu papel na construção de uma rede de cuidado e proteção à maternidade e à infância, fortalecendo a corresponsabilidade do cuidado desde a gestação.

“A saúde materno-infantil é uma responsabilidade coletiva. Quando ocupamos espaços de grande mobilização popular, conseguimos ampliar o diálogo com a população e reforçar a importância do apoio às mulheres e às crianças em todas as etapas do cuidado. Queremos que cada vez mais pessoas conheçam os canais de acolhimento disponíveis e se sintam parte dessa rede de proteção”, destaca a superintendente Materno-Infantil da SES-PE, Hérika Dantas.



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