TECNOLOGIA Programa Connecta+ oferece 40 vagas em oficinas gratuitas de expressão criativa e robótica O programa é voltado para jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social; as aulas acontecem duas vezes por semana

Em setembro, o Connecta+ oferece 40 vagas gratuitas em oficinas de expressão criativa e iniciação à robótica. O programa é voltado para jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social.



A iniciativa, que já beneficiou quase 70 alunos em quatro turmas, oferece agora novas vagas distribuídas em duas turmas de 20 alunos.

As inscrições podem ser feitas através do link disponível na bio dos perfis do Instagram do Connecta+ (@_connecta_mais) e do Instituto MeMaker (@institutomemaker).







As oficinas começam em 29 de setembro. As aulas acontecem duas vezes por semana, com opções às segundas e quartas ou às terças e quintas, sempre das 14h às 17h, no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

Com 30 horas/aula de expressão criativa e robótica, o programa visa conectar o aprendizado em tecnologia com a realidade dos participantes. Os alunos recebem fardamento e lanche durante as atividades.



O programa foi criado pelas empresas Um Telecom e Connectoway e realizado pelo Instituto MeMaker. Também são parceiros do programa o Grupo Parvi e a Lidermac.

“O Connecta+ mostra aos alunos que eles podem acreditar no seu potencial e transformar sonhos em realidade. Mais do que apresentar ferramentas, queremos mostrar a esses jovens que o universo da tecnologia pode ser uma porta aberta para que eles conquistem autonomia, oportunidades e novos horizontes”, afirma Luciane Gomes, embaixadora do Connecta+

Serviço

Inscrições para duas turmas Connecta+

Público: Jovens de 16 a 20 anos

Inscrições: Gratuitas pelo link disponível na bio dos perfis do Instagram do Connecta+ (@_connecta_mais) e do Instituto MeMaker (@institutomemaker)

