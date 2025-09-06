A- A+

Formação Programa convida jovens pernambucanos a prevenir a violência no esporte e promover paz nos estádios Inscrições para a oitava edição do Embaixadores da Juventude estão abertas até o dia 2 de outubro

O Programa de Formação Embaixadores da Juventude, que visa incentivar o protagonismo juvenil e promover a prevenção da violência, está com inscrições abertas para a oitava edição do projeto.

Este ano, a iniciativa terá a “Paz nos Estádios” como tema central. Com um eixo voltado à valorização do futebol e das torcidas como espaço de convivência, a formação será realizada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 10 a 14 de novembro.

Após o período, os participantes passarão a integrar uma rede nacional permanente que participa de Fóruns da Juventude da Organização das Nações Unidas (ONU), além de atuar na incidência por políticas públicas e lutar pelo alcance das pautas juvenis.

Serão selecionados 25 jovens para compor o projeto. Os inscritos devem ter entre 18 e 29 anos, serem moradores de Pernambuco e terem uma participação ativa em torcidas de times do estado.

Outros critérios necessários são a comprovação de vínculo com a torcida, ter renda familiar de até três salários mínimos e não ter sido selecionado em edições anteriores.

O Programa Embaixadores da Juventude é uma ação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH).

“O esporte é um poderoso instrumento de inclusão social e prevenção da violência. Ao fortalecer jovens lideranças torcedoras, buscamos transformar os estádios em lugares de respeito, diversidade e cidadania”, destaca a secretária executiva de Prevenção à Violência. Camilla Iumatti.

O edital pode ser consultado aqui. As inscrições devem ser realizadas através do formulário online até o dia 2 de outubro.

Os escolhidos para a segunda fase deverão enviar um vídeo motivacional de até 2 minutos até o dia 21 de outubro.

Os resultados finais serão divulgados até o dia 29 de outubro no site do UNODC Brasil e nas redes sociais da SJDH.

Os(as) selecionados(as) terão direito a hospedagem, alimentação e transporte durante os quatro dias de formação em Olinda.

A escolha final garantirá ainda equilíbrio territorial, contemplando jovens das diferentes regiões do estado, e diversidade de perfis de torcidas para refletir a pluralidade da cultura das arquibancadas pernambucanas.

Segundo Dafne Dornelas, Oficial Assistente do UNODC, “muitos desses jovens vêm de contextos vulneráveis e encontram na torcida um espaço de pertencimento. Ao fortalecer lideranças positivas, conseguimos transformar potenciais agentes de violência em promotores de paz, alinhando a iniciativa ao mandato global do UNODC de prevenção à criminalidade por meio do engajamento comunitário.”

Cronograma

Inscrições: até 2 de outubro de 2025

Divulgação da 1ª fase: 10 de outubro de 2025

Envio do vídeo motivacional: até 21 de outubro de 2025

Resultado final: 29 de outubro de 2025

Formação presencial: 10 a 14 de novembro de 2025, em Olinda/PE



Com informações da assessoria.

