A- A+

TECNOLOGIA Programa de computador que gerencia a logística de cirurgias é a primeira patente do HC-UFPE OPMEx é a primeira patente do Hospital das Clínicas da UFPE registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, sendo válida pelos próximos 50 anos

Um programa de computador que gerencia a logística de cirurgias, o OPMEx, é a primeira patente do Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), sendo válida pelos próximos 50 anos.

Essa experiência gerou um fluxo na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) para o registro de futuras propriedades intelectuais no hospital. O HC é uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares (Ebserh).





O sistema não apenas centraliza os dados em um lugar, mas também ajuda a organizar e tornar todo o processo mais ágil, previsível e seguro desde o planejamento até a realização da cirurgia.





Sistema centraliza os dados e ajuda a tornar todo o processo mais ágil. Foto: Divulgação



O assistente administrativo Diego Fernandes e o gerente administrativo Wagner Cordeiro, ambos trabalhadores do HC, são os autores do aplicativo.



Segundo Diego Fernandes, a ideia nasceu da observação de um problema cotidiano: médicos, gestores e almoxarifado trabalhavam de forma descentralizada. Essa falta de integração, muitas vezes, criava ruídos de comunicação, desperdícios de material e até atrasos no fluxo de preparo.



De acordo com ele, a partir do OPMEx, o médico pode planejar as cirurgias do mês seguinte e já indicar os materiais necessários. As informações chegam direto ao almoxarifado, que organiza o pedido e atende de acordo com as cotas de cada clínica solicitante.

Após fase de testes internos por vários meses, o OPMEx começou, neste mês, a ser utilizado oficialmente no Hospital das Clínicas.



"Ver o OPMEx em funcionamento e ainda com a patente registrada é muito gratificante. É a prova de que uma ideia simples, nascida de uma necessidade real do dia a dia, pode transformar a rotina do hospital. O aplicativo traz mais eficiência, evita desperdícios e dá segurança tanto para médicos quanto para pacientes. A patente reforça que se trata de algo original e com potencial de impacto em larga escala", completa Diego Farias.





Hospital das Clínicas também divulgou fluxo de registro de propriedade intelectual. Foto: Divulgação



Fluxo para registro

O ineditismo gerou também um modelo de fluxo na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC para o registro de propriedade intelectual junto ao Inpi e pode ser conferido dentro do Manual de Projetos de Inovação.



"Com esse fluxo, conseguimos não apenas organizar e padronizar a tramitação dos projetos de PD&I, mas também assegurar a adequada proteção da propriedade intelectual das partes envolvidas, fortalecendo o papel do HC como uma Instituição de Ciência e Tecnologia", explica a chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica, Erika Facundes.



Com informações da assessoria. O ineditismo gerou também um modelo de fluxo na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC para o registro de propriedade intelectual junto ao Inpi e pode ser conferido dentro do Manual de Projetos de Inovação."Com esse fluxo, conseguimos não apenas organizar e padronizar a tramitação dos projetos de PD&I, mas também assegurar a adequada proteção da propriedade intelectual das partes envolvidas, fortalecendo o papel do HC como uma Instituição de Ciência e Tecnologia", explica a chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica, Erika Facundes.Com informações da assessoria.

Veja também