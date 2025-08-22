Sex, 22 de Agosto

TECNOLOGIA

Programa de computador que gerencia a logística de cirurgias é a primeira patente do HC-UFPE

OPMEx é a primeira patente do Hospital das Clínicas da UFPE registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, sendo válida pelos próximos 50 anos

Neste mês, o OPMEx começou a ser utilizado oficialmente no Hospital das ClínicasNeste mês, o OPMEx começou a ser utilizado oficialmente no Hospital das Clínicas - Foto: Leo Motta/Arquivo Folha de Pernambuco

Um programa de computador que gerencia a logística de cirurgias, o OPMEx, é a primeira patente do Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE)  registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), sendo válida pelos próximos 50 anos. 

Essa experiência gerou um fluxo na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) para o registro de futuras propriedades intelectuais no hospital. O HC é uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares (Ebserh).

 

O sistema não apenas centraliza os dados em um lugar, mas também ajuda a organizar e tornar todo o processo mais ágil, previsível e seguro desde o planejamento até a realização da cirurgia.

 

Sistema centraliza os dados e ajuda a tornar todo o processo mais ágilSistema centraliza os dados e ajuda a tornar todo o processo mais ágil. Foto: Divulgação


O assistente administrativo Diego Fernandes e o gerente administrativo Wagner Cordeiro, ambos trabalhadores do HC, são os autores do aplicativo.

Segundo Diego Fernandes, a ideia nasceu da observação de um problema cotidiano: médicos, gestores e almoxarifado trabalhavam de forma descentralizada. Essa falta de integração, muitas vezes, criava ruídos de comunicação, desperdícios de material e até atrasos no fluxo de preparo. 

De acordo com ele,  a partir do OPMEx, o médico pode planejar as cirurgias do mês seguinte e já indicar os materiais necessários. As informações chegam direto ao almoxarifado, que organiza o pedido e atende de acordo com as cotas de cada clínica solicitante. 

Após fase de testes internos por vários meses, o OPMEx começou, neste mês, a ser utilizado oficialmente no Hospital das Clínicas.
 
"Ver o OPMEx em funcionamento e ainda com a patente registrada é muito gratificante. É a prova de que uma ideia simples, nascida de uma necessidade real do dia a dia, pode transformar a rotina do hospital. O aplicativo traz mais eficiência, evita desperdícios e dá segurança tanto para médicos quanto para pacientes. A patente reforça que se trata de algo original e com potencial de impacto em larga escala", completa Diego Farias.
 

Hospital das Clínicas também divulgou fluxo de registro de propriedade intelectual.
Hospital das Clínicas também divulgou fluxo de registro de propriedade intelectual. Foto: Divulgação
 
Fluxo para registro
O ineditismo gerou também um modelo de fluxo na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC para o registro de propriedade intelectual junto ao Inpi e pode ser conferido dentro do Manual de Projetos de Inovação.
 
"Com esse fluxo, conseguimos não apenas organizar e padronizar a tramitação dos projetos de PD&I, mas também assegurar a adequada proteção da propriedade intelectual das partes envolvidas, fortalecendo o papel do HC como uma Instituição de Ciência e Tecnologia", explica a chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica, Erika Facundes.
 
Com informações da assessoria.

