Educação

Programa de desenvolvimento do ensino do inglês abre inscrições para professores de Pernambuco

Interessados podem se inscrever gratuitamente no curso até esta terça-feira (3)

ABA English Education oferece programa de desenvolvimento profissional para fortalecer o ensino do inglêsABA English Education oferece programa de desenvolvimento profissional para fortalecer o ensino do inglês - Foto: Divulgação

Programa de desenvolvimento profissional da ABA English Education voltado a professores, para fortalecer o ensino da língua inglesa no Brasil, está com as inscrições abertas até esta terça-feira (3).

Financiado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos, o "Brazilians Innovating on the Teaching of English (Brite)" é gratuito e voltado a professores de inglês (ensino médio e fundamental) das redes pública e privada de Pernambuco. 

Para participar, é necessário ser professor(a) de inglês em atividade no Ensino Médio ou Fundamental (anos finais), residir em Pernambuco e ter disponibilidade para os encontros virtuais ao vivo e atividades online.

O candidato deve preencher o formulário disponibilizado pelo programa com as informações e documentos solicitados para efetivar a inscrição até a terça-feira (3).

Estrutura e aulas
Promovido em parceria com o governo dos Estados Unidos e o Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada dos EUA, o programa totaliza 100 horas e será dividido em dois módulos.

A primeira parte envolve 50 horas, prevista para começar no dia 11 de março e finalizar em maio deste ano. Já a segunda fase, também contando com 50h, inicia em setembro e vai até novembro.

Os temas trabalhados serão a implementação prática da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o ensino de inglês como Língua Franca, metodologias ativas, cultura Maker e o desenvolvimento de competências do Século XXI. 

O curso terá aulas virtuais ao vivo todas as quartas-feiras, das 18h às 20h, através da plataforma online Canvas Instructure.

Além dos encontros ao vivo, haverá atividades complementares a serem realizadas semanalmente na mesma plataforma.

Candidatos com documentação incompleta não serão processados. Em caso de dúvidas e outras informações, é possível entrar em contato com a ABA English Education pelo email [email protected] ou telefone (81) 3427-8827.

