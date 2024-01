A- A+

saúde Programa de saúde mental do Iassepe orienta idosos sobre "Síndrome do Ninho vazio"; entenda o que é Profissionais reforçam a importância do acolhimento às pessoas com essa síndrome

A “Síndrome do Ninho Vazio” é caracterizada pelo sentimento de tristeza excessiva que muita gente sente, principalmente idosos, quando os filhos saem de casa, vão estudar fora, quando casam ou vão viver sozinhos. Essa sensação, muitas vezes acontece com as pessoas se dedicam exclusivamente à criação dos filhos, e a sua saída de casa causa sofrimento e solidão.

Nesse mês do “Janeiro Branco”, voltado para conscientização da saúde mental e emocional, a agência do Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) no município de Carpina, Zona da Mata do estado, desenvolve o Programa de Saúde Mental e tem verificado um aumento na procura do serviço, por pessoas com sintomas da “Síndrome do Ninho Vazio”.

De acordo com o psicólogo José Leocardio, é necessário que a família esteja atenta aos sintomas. “Diante de tristeza constante por filhos ou cônjuges que estão ausentes, que saíram de casa, ou até que faleceram, procurar a intervenção de um psicólogo, e em alguns casos, de um psiquiatra”. No entanto, esses sintomas podem ser evitados segundo Leocardio, quando a pessoa começa a se dedicar a atividades que lhe dão prazer como: pintar, cozinhar, fazer exercícios físicos, meditação ou assistir a um bom filme.



Marilza Rodrigues, 76, está em pleno tratamento psicológico. “É muito difícil esse sentimento, no meu caso perdi marido e filho. Resolvi procurar um profissional e comecei a melhorar com a terapia, conversando com o psicólogo, ele me dá muita atenção. Recomendo a quem estiver passando pelo mesmo problema primeiramente buscar a Deus, e em seguida, a ajuda de um profissional”, explica.

A Agência do Iassepe, em Carpina, funciona na Rua Santos Dumont, s/n, Centro, de segunda a sexta-feira. A marcação das consultas é feita pela central de atendimento no 0800 284 2727. E, além de psicólogo e psiquiatra, a agência conta com profissionais de outras especialidades, como: fisioterapeuta, fonoaudióloga, pediatra, entre outros.

Central de Saúde Mental - Na Região Metropolitana do Recife o Iassepe possui a Central de Saúde Mental. O local atende semanalmente, mais de 1.300 pessoas. O serviço funciona de segunda à sexta, das 7h às 20h, com diversos atendimentos na área de saúde mental e avaliações neuro psicológicas. O endereço da central é Rua da Harmonia, 626. Casa Amarela.

Os pacientes de primeira vez podem marcar consultas com psiquiatra na Central de Saúde Mental através do 0800 284 2727, ligação de telefone fixo; ou pelo 4020 2616.

