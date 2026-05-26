Programa do COB inicia atividades em Recife e Jaboatão com foco na educação olímpica

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O programa Transforma, iniciativa de educação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), inicia, nesta terça-feira (26), um ciclo de atividades presenciais em Pernambuco. O projeto, criado como legado dos Jogos Rio 2016, incluiu Jaboatão dos Guararapes na sua rede de parceiros e renovou o convênio institucional com a cidade do Recife para a promoção dos valores do esporte em escolas públicas.

O cronograma de atividades começa nesta terça-feira (26), em Jaboatão dos Guararapes, com a formação pedagógica “Sonhos Transformam”, voltada para 100 educadores. No Recife, a mesma capacitação para professores será realizada na quarta-feira (27), também com 100 participantes.



O treinamento visa oferecer ferramentas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a aplicação dos conceitos do Olimpismo em sala de aula.

De acordo com a gerente de Cultura e Valores Olímpicos do COB, Carolina Araujo, a chegada das ações ao Estado consolida a interiorização do projeto.



“Ao expandir o Transforma para novas cidades do Nordeste e renovar parcerias importantes como a de Recife, reforçamos o compromisso do COB em levar a Educação Olímpica a cada vez mais brasileiros. Cada educador e estudante impactado representa mais um passo no fortalecimento da cultura esportiva do nosso país", afirmou.

Além da formação dos docentes, a programação contará com os Festivais Transforma, direcionados a cerca de 600 crianças e jovens em cada município. Em Jaboatão, o festival esportivo e cultural acontece na quinta-feira (28), enquanto no Recife as atividades serão na sexta-feira (29).



Durante o evento, os estudantes participarão de experimentações de modalidades olímpicas e de um circuito educativo sobre consumo consciente e eficiência energética em uma unidade móvel interativa em parceria com a Neoenergia. A programação também inclui interação com atleta embaixadora da marca.

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