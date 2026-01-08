A- A+

SEGURANÇA Programa do governo de Pernambuco ajuda a recuperar bicicletas e celulares perdidos Para ter direito, a vítima precisa se cadastrar no site da SDS-PE e realizar um Alerta junto ao Boletim de Ocorrência

Janeiro, verão e mês de recesso e férias escolares, é quando muitos aproveitam para praticar atividades ao ar livre e fazer passeios que envolvam os espaços públicos das cidades.

Com a grande circulação de pessoas, os riscos podem aumentar para a perda, furto ou roubo de itens de valor. Nesses casos, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), disponibiliza o programa Alerta Celular e Alerta Bike para auxiliar na recuperação dos itens descritos.

Na tarde desta quinta-feira (8), a equipe da Polícia Militar de Pernambuco esteve no Shopping Patteo, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, para orientar a população sobre como realizar o cadastro no programa.

De acordo com o Cabo Henrique Silva, que atuou na ação, a iniciativa visa trazer uma redução no impacto que a população sofre com o furto e roubo de celulares e bicicletas.

"Procuramos recuperar de forma rápida os itens que são furtados, roubados ou perdidos. Diminuindo esse dano causado à população", destacou.

CELULAR

Para os aparelhos móveis, os cidadãos podem acessar o site Na plataforma, é preciso se cadastrar com os dados pessoais e registrar o celular por meio do número do IMEI.

Esse dado funciona como uma identificação única do aparelho e pode ser encontrado nas configurações do celular ou ao discar: *#06# na área de ligações. Também é possível encontrar o IMEI na caixa do celular, bandeja do chip e na nota fiscal.

Ao perder o aparelho, a vítima poderá abrir um Alerta na plataforma. Para validar a ação, é preciso ainda anexar um Boletim de Ocorrência em até 48h após a abertura do Alerta.

BIKE

Criado em 2017, o sucesso do Alerta Celular inspirou a criação do Alerta Bike.

O processo é o mesmo para o cadastro de bicicletas. O cidadão deve acessar o site do Alerta Bike.

Diferente do celular, para cadastrar a bicicleta é preciso inserir o número do chassi do veículo.

Ao perder o item, também é necessário abrir um alerta que precisará do anexo de um Boletim de Ocorrência em até 48h para ser efetivado.

COMO RECUPERAR?

Nos dois casos, se o item perdido for encontrado, a Polícia Civil entrará em contato com o dono do objeto por meio dos dados pessoais e de contato que foram cadastrados na plataforma.

"No dia a dia, a polícia militar, realiza consulta nos celulares de pessoas suspeitas que não apresentam documentação desses aparelhos. A partir disso, conseguimos dizer se o celular suspeito está alertado ou não. Se estiver alertado, é possível identificar o dono para fazer o retorno do seu bem", destaca o Cabo Henrique Silva.

Apenas em 2025, mais de 9 mil aparelhos foram recuperados por meio do sistema em todo o território estadual. Desde o início da iniciativa, mais de 87 mil celulares foram resgatados com o apoio do programa.

Atualmente, o banco de dados do Alerta Celular conta com cerca de 990 mil aparelhos cadastrados, o que representa uma média de quase 319 registros por dia. Em 2025, aproximadamente 109 mil novos aparelhos foram registrados no sistema.



