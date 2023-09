A- A+

ESCOLAS CONECTADAS Programa do Governo Federal garante internet para mais de 2 mil escolas pernambucanas Estado já conta com mais de 3 mil instituições públicas de ensino com acesso à banda larga fixa de fibra óptica

Para universalizar a conectividade de qualidade nas instituições públicas de educação básica, o Escolas Conectadas, do Governo Federal, vai garantir acesso à internet de qualidade em 2.122 escolas públicas de Pernambuco. O anúncio foi feito na terça-feira (26).

Essa quantidade equivale a 36% dos 5.937 centros públicos de ensino do Estado. Desse total, 3.815 já contam com o serviço. Outro desafio é garantir conexão via Wi-Fi em 3.110 escolas públicas pernambucanas.

O programa é uma parceria dos ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações e, em todo o País, ele vai promover o acesso à internet rápida nas mais de 138 mil escolas públicas, com um aporte de R$ 8,8 bilhões.

Nordeste é a Região que vai receber mais aporte do programa; confira no gráfico abaixo

Arte: Thalis Araújo/ Folha de Pernambuco

Alinhamento de programas

A mais nova ação do Governo Federal converge exatamente com a proposta do Governo de Pernambuco, que traz o programa Juntos Pela Educação e com o Planejamento Estratégico 2023 - 2026, da Secretaria de Educação e Esportes.

Segundo a pasta, no diagnóstico preliminar foi identificada a necessidade de ações voltadas à conectividade em quantidade suficiente para atividades administrativas das escolas, mas sobretudo para atender também as atividades pedagógicas, incluindo e garantindo o acesso de qualidade aos professores e estudantes.

Em maio, a SEE iniciou as fases internas de um processo licitatório para a contratação de serviços de ampliação do acesso à Internet e Wi-Fi para as Escolas da Rede Estadual, que apesar de ter sido iniciada antes das diretrizes do Governo Federal, já está completamente aderente à Portaria nº 33, de 7 de agosto de 2023, que define critérios da Política de Inovação Educação Conectada para repasse de recursos financeiros às escolas públicas de educação básica.

Neste sentido, a Secretaria estabeleceu meta de universalizar o acesso de pelo menos 1MB por aluno por meio desta contratação, até o fim do ano que vem. Junto com a conectividade, serão disponibilizados dispositivos, plataformas digitais, desenvolvimento de competências digitais, cursos eletivos e ações de engajamento de estudantes, professores e demais profissionais de educação.

Ainda segundo a SEE, o acesso à internet de qualidade nas escolas públicas é fundamental para promover a igualdade de oportunidades nos contextos social e econômico vigentes, reduzindo a lacuna digital e garantindo que estudantes de forma ampla e universal, independentemente de suas necessidades especiais, tenham oportunidades iguais de acesso à educação e recursos do mundo digital. O essa linha também é defendida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao centro, presidente Lula (PT), apertando a mão de uma estudante Manoela Herculano, de 17 anos

“Temos que ter um trabalho imenso para recuperar a capacidade dessas crianças voltarem a aprender. Com internet de qualidade em todas as escolas, o filho do pobre terá a mesma qualidade de ensino que o filho do rico”, acredita ele.

Além de ter acesso à banda larga, é preciso ter uma internet de qualidade, que garanta navegação ágil e verificada. Por isso, a meta é que essa conexão seja por fibra óptica ou via satélite, com velocidade de, pelo menos, 1 Mbps (megabite por segundo) por aluno. Aqui em Pernambuco, são cerca de 1,6 bilhão de matrículas na educação básica.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a estratégia vai além de levar a conectividade e inclui a cidadania digital dentro dos currículos escolares das escolas públicas.

"É importante o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, incluindo a cidadania digital dentro das competências digitais adequadas a cada etapa do ensino básico. O acesso à internet é diferente para quem está nos primeiros anos e para quem está no ensino médio” explicou ele.

Ministro da Educação, Camilo Santana | Foto: Reprodução/ MEC

Informações do Governo Federal dizem que o Estado tem 358 escolas com velocidade de internet monitorada e adequada, 1.755 com velocidade monitorada, mas de qualidade insuficiente, e 3.824 sem qualquer tipo de monitoramento.

Para as seis unidades escolares pernambucanas que não possuem acesso à energia elétrica ou que possuem acesso à energia elétrica de gerador fóssil, o novo projeto de conectividade contemplará, além da disponibilização de Internet e rede Wi-Fi, o suprimento de energia elétrica de forma alternativa para garantia do funcionamento dos serviços.

A Estratégia Nacional do Escolas Conectadas é dividida em quatro eixos:

• Implantar infraestrutura de rede de acesso à internet em alta velocidade;

• Garantir acesso à internet com velocidade adequada;

• Instalação de redes Wi-Fi nas escolas;

• Fornecimento de energia elétrica.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (foto abaixo), assegura que a ordem é contribuir com a aprendizagem total e aperfeiçoamento das gestões das escolas públicas no País.

Ao púplito, ministro das Comuinicações, Juscelino Filho | Foto: Reprodução/ MEC

“Os professores poderão usar recursos pedagógicos para melhor ensinar o conteúdo e os alunos serão incluídos no mundo digital em que vivemos hoje. O Governo Federal vai investir pesado para que todas as escolas públicas deste País tenham uma internet de altíssima qualidade”, diz.

Investimentos

Do aporte total citado no começo desta matéria, R$ 6,5 bilhões são do eixo Inclusão Digital e Conectividade do Novo Pac, que serão destinados à implantação de conexão à internet e rede interna nas escolas.

Os recursos são provenientes de quatro fontes, como o Leilão do 5G, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) e a Lei 14.172 de 2021, que garante assistência da União aos Estados e ao Distrito Federal para a garantia de acesso à internet, com fins educacionais.

Os restantes R$ 2,3 bilhões vêm de três fontes, sendo R$ 1,7 bilhão também da Lei 14.172. R$ 350 milhões do PIEC e R$ 250 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Confira a cerimônia de lançamento do programa Escolas Conectadas, que aconteceu ontem, no Palácio do Planalto, na Capital Federal, Brasilia

