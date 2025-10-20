A- A+

Pernambuco Programa estadual "Reforma no Lar" terá orçamento quadruplicado e passará por ampliação Atualmente, a ação estadual, que integra o Programa Morar Bem, custeia reparos de até R$ 18 mil em casas de famílias de baixa renda e já entregou 711 unidades habitacionais

Um ano e meio após ser lançado pelo Governo de Pernambuco, o programa “Reforma no Lar” terá o seu orçamento quadruplicado e será ampliado para a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão do estado.

Atualmente, a ação estadual, que integra o Programa Morar Bem, custeia reparos de até R$ 18 mil em casas de famílias de baixa renda e já entregou 711 unidades habitacionais.

“A expectativa é que 10.000 novas famílias sejam beneficiadas com melhorias estruturais em suas residências, ampliando significativamente o impacto social do programa e reafirmando o compromisso do estado com o direito à moradia digna e segura”, destacou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O programa estadual contempla de forma gratuita intervenções em imóveis próprios de famílias com renda de até dois salários mínimos. Inclui obras como rebocamento, telhamento, infraestrutura elétrica e hidráulica. Os reparos têm como objetivo a melhoria estética e funcional das casas, incluindo, ainda, pintura e instalação de portas e kits sanitários.

O Reforma no Lar é 100% custeado pelo governo estadual, e as famílias que estão aptas a serem contempladas recebem os serviços gratuitamente.

A ação acontece a partir do processo de assessoria técnica, no qual uma equipe composta por arquitetos, engenheiros e assistentes sociais realiza o cadastro das famílias e define junto ao morador os serviços que serão contemplados conforme as necessidades mais urgentes identificadas em cada domicílio.

Para ser atendido pelo programa, o imóvel precisa estar inserido na área de abrangência delimitada e considerada de baixa renda, não pode apresentar problemas estruturais, não pode estar desocupado, não pode ser alugado e deve ter finalidade exclusivamente residencial.

Inspiração para o “Reforma Casa Brasil”

Nesta segunda-feira (20) será lançado, às 15h30, no Palácio do Planalto, o Reforma Casa Brasil, programa do governo federal que vai disponibilizar R$ 40 bilhões em crédito para reformas e melhorias em moradias populares em todo o país.

De acordo com a secretária Simone Nunes, uma das inspirações do programa nacional foi o “Reforma no Lar”. Em maio de 2025, o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, e uma equipe técnica do Ministério das Cidades conheceram algumas residências beneficiadas pela ação estadual, durante visitas técnicas a Peixinhos, em Olinda.



“O Reforma no Lar estar servindo de inspiração para o governo federal é uma confirmação de que as políticas públicas do governo Raquel Lyra na área de habitação estão no caminho certo. E que, de fato, nós temos alcançado a população mais necessitada. Somos modelo para o País”, afirmou Simone.



Com informações da assessoria

