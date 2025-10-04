Programa Evoluir promove reforço escolar com crianças em vulnerabilidade social
O projeto gratuito atende 260 jovens entre 6 e 13 anos de idade tem três unidades espalhadas pelo estado
O programa Evoluir, uma parceria entre o Grupo Cornélio Brennand e o Alicerce Educação, faz um trabalho de reforço escolar com crianças em vulnerabilidade social de forma inovadora.
No total, 260 jovens entre 6 e 13 anos de idade são atendidos com três horas e meia de aulas por dia em três unidades.
O bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, recebe 80 crianças, mesmo número de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado. O projeto também abrange o Agreste, no município de Tacaimbó, onde 100 alunos são beneficiados.
De acordo com a CEO da Iron House, instituição de ensino que faz parte do Grupo Cornélio Brennand, Carol Boxwell, o programa de reforço escolar repercute por toda a família das crianças.
"As famílias vão se transformando e abrindo os horizontes. É um trabalho muito delicado e é uma construção de longo prazo, com várias mãos. A gente vai celebrando os marcos dessa trajetória", destacou Carol.
Reforço escolar
O programa Evoluir se diferencia de outros métodos de reforço escolar. Além de trabalhar assuntos que os alunos têm defasagem, como leitura, escrita e matemática, mas aborda habilidades emocionais.
Situações de disciplina, autoestima e, principalmente, trabalho em grupo são trabalhadas com as crianças.
A coordenadora do Alicerce Educação, Kayllane Nunes, considera que o projeto funciona como um incentivo para que essas crianças tenham uma ideia de futuro.
"Muitos alunos quando terminam o tempo do projeto, não querem sair. Querem expandir. A gente percebe que eles gostam de estar na sala de aula. A gente faz atividades para eles não perceberem que estão estudando com brincadeiras, jogos, atividades físicas, que ao mesmo tempo trazem conteúdo", disse Kayllane.
Após a pandemia, muitos jovens passaram a apresentar dificuldades na leitura e na realização de contas básicas.
A coordenadora afirma que um dos impactos na formação entregue pelo programa Evoluir é que os alunos saem praticamente alfabetizados em dez meses.
Kayllane Nunes também destaca que o projeto tem acompanhamento e fornece suporte para crianças atípicas, o que é muito importante para pais que não têm apoio.
"Quando os responsáveis veem que existe o apoio e abertura do projeto que as crianças são bem-vindas e conseguem se desenvolver dá para perceber o brilho nos olhos dos pais".
- Unidade do programa Evoluir no bairro da Várzea. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Unidade da Várzea
A unidade da Várzea foi visitada pela reportagem Folha de Pernambuco. O sucesso do projeto é constatado com a fila de espera de famílias que querem colocar seus filhos.
Segundo Carol Boxwell, o Grupo Cornélio Brennand tem um olhar especial para as pessoas da Várzea, uma vez que o grupo nasceu no bairro.
"Existe uma responsabilidade com esse local. Entendemos que esses projetos são a forma natural e correta de iniciar a transformação de um lugar. As cidades são feitas pelas pessoas e o que estamos fazendo é contribuir para um ambiente melhor. Cada vez mais esses resultados nos animam a continuar a ter projetos como esse", ressaltou Carol.