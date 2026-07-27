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SAÚDE Programa Exame Mais Perto oferta 3.768 ultrassonografias no Recife e reduz fila de espera Nova etapa da iniciativa começou na USF Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, com atendimentos até o dia 8 de agosto

O programa Exame Mais Perto já ofertou 3.768 mil exames de ultrassonografia desde o início da iniciativa, em março deste ano.

A nova etapa do programa começou nesta segunda-feira (27), na Unidade de Saúde da Família Nossa Senhora do Pilar, localizada no Bairro do Recife.

A ação busca reduzir a fila de espera por procedimentos na rede municipal ao levar os atendimentos para unidades da Estratégia de Saúde da Família, aproximando o serviço dos pacientes.

O equipamento permanecerá na unidade até o dia 8 de agosto, atendendo pacientes que aguardavam na fila da Central de Regulação do Recife para exames de mama, axila, abdômen, tireoide, transvaginal e obstétrica.

Durante visita ao local, o prefeito do Recife, Victor Marques, afirmou que a descentralização dos exames é uma estratégia para diminuir o tempo de espera dos usuários.

“A ideia é descentralizar o atendimento e focar onde a demanda de fila é maior e qual o tipo de exame que precisa de maior execução da prefeitura. Por essa razão, tivemos o compromisso de criar o programa Exame Mais Perto, que está em execução, e tem atuado em várias áreas da cidade, gerando um impacto muito positivo porque no final das contas quem ganha é o cidadão que espera menos tempo para realizar o seu ciclo de atendimento e tratamento completo”, destacou.

A operação é realizada com uma unidade móvel de ultrassonografia instalada temporariamente nas unidades de saúde.

Os pacientes são convocados pela fila da regulação e recebem o agendamento por WhatsApp.

Antes de chegar ao Bairro do Recife, a iniciativa passou pelas unidades dos Coelhos, Vila Arraes, Fernandes Figueira, Bidu Krause e Emocy Krause.

Morador de Santo Amaro, o matemático Eli Alves, de 57 anos, foi um dos pacientes atendidos. Após procurar atendimento por causa de dores no estômago, ele recebeu o encaminhamento para o exame e foi avisado pelo aplicativo da Prefeitura.

“Eu estou fazendo uma bateria de exames porque comecei a sentir dores no estômago. O médico fez a solicitação do ultrassom abdominal e recebi a notificação do agendamento pelo Conecta Recife”, contou.

Com investimento anual de quase R$ 3 milhões, o programa amplia a oferta de ultrassonografias por meio de encaminhamento da Atenção Básica e regulação pelo Sisreg.

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, ressaltou que o número de faltas aos exames ainda é um dos desafios da rede.

“Apesar de termos uma grande procura pela ultrassonografia, ainda temos um considerado percentual de absenteísmo na nossa rede, que são aquelas faltas do usuário sem comunicação prévia. Essa ausência causa subtilização da oferta, desperdiçando recursos humanos, tecnológicos, e, por não haver tempo hábil de fazer um reagendamento, outro paciente em fila deixa de ter acesso ao serviço”, explicou.

A Prefeitura do Recife orienta que os pacientes acompanhem as mensagens do ConectaZap e as ligações da Central de Teleatendimento para confirmar ou remarcar procedimentos e manter os dados cadastrais atualizados.

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