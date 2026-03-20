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TECNOLOGIA Programa FAP 2026 abre inscrições para 450 vagas gratuitas em tecnologia com bolsas de R$ 800 Formação Acelerada em Programação contempla sete cidades em Pernambuco; interessados podem se inscrever a partir desta segunda (23)

As inscrições para a 4ª edição do programa Formação Acelerada em Programação (FAP) começam na próxima segunda-feira (23). Realizada pela APONTI, a iniciativa oferece 450 vagas gratuitas para cursos de tecnologia nos municípios de Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Palmares, Belo Jardim, Petrolina e Jaboatão dos Guararapes.

A formação é dividida em três trilhas: Teste de Software, DevOps e Análise de Dados. O curso tem carga horária de 215 horas, sendo 159 presenciais e 56 virtuais. Após a conclusão das aulas, os participantes podem concorrer a 260 vagas de residência tecnológica, que oferece uma bolsa mensal de R$ 800 durante três meses.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos, ou concluir até a fase presencial, possuir ensino médio completo ou em fase de conclusão e ter disponibilidade para as atividades. O processo seletivo inclui um bootcamp remoto de nivelamento de 48 horas e um teste de acesso eliminatório.

As inscrições seguem até o dia 2 de abril pelo site oficial da FAP. O cronograma prevê o início do bootcamp em 6 de abril, com o resultado final da seleção sendo divulgado no dia 27 de maio. As aulas presenciais estão marcadas para começar no dia 8 de junho.

O programa é executado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Softex, integrando a estratégia de formação de mão de obra para o ecossistema do Porto Digital.

Confira o cronograma oficial:

Bootcamp (remoto): 6 de abril a 8 de maio

Teste de acesso: 11 a 13 de maio

Resultado: 27 de maio

Início das aulas presenciais: 8 de junho.



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