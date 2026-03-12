A- A+

Oportunidade Programa oferta formação de enfermagem na Alemanha para estudantes de Pernambuco; saiba mais Serão selecionados concluintes do ensino médio em Pernambuco para curso de alemão com bolsa e formação profissional

Jovens pernambucanos que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado terão a oportunidade de receber uma formação de enfermagem na Alemanha.

Com o programa “Pernambuco & Alemanha: Chances para todas e todos – Formação em Enfermagem”, promovido pelo Centro Cultural Brasil–Alemanha (CCBA) e sediado no Recife com organizações sociais parceiras na Alemanha, os concluintes poderão receber uma preparação no Brasil e qualificação profissional na Alemanha.



As inscrições para o projeto estão abertas até 25 de março. Serão selecionados 20 jovens com idades entre 18 e 25 anos, residentes em Pernambuco, que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas estaduais ou em institutos federais no estado.

Interessados podem se inscrever no site oficial do programa. No link, é possível acessar os dois editais disponíveis e submeter a inscrição.

As entrevistas presenciais com os pré-selecionados devem ocorrer entre 22 e 24 de abril, no Recife.



Para os escolhidos, será oferecida uma remuneração durante os três anos do processo de formação. Além disso, a primeira etapa do curso intensivo de alemão terá duração de 10 meses, com início em julho, e será realizado presencialmente no CCBA, no bairo da Boa Vista, área central do Recife.

Neste curso, os participantes realizarão as provas oficiais de alemão B1 e B2 e devem obter os respectivos certificados.

Durante o período do curso, os participantes recebem bolsa mensal de 250 euros (cerca de R$ 1,5 mil), podendo chegar a 400 euros (cerca de R$ 2,4 mil). As bolsas são para estudantes que moram fora da Região Metropolitana e precisam se mudar para o Recife durante o curso de alemão.

Após a conclusão do curso de idioma, os participantes iniciarão a formação profissional em enfermagem na Alemanha, com duração de três anos, em instituições parceiras.

Nessa etapa, os estudantes receberão remuneração mensal que começa em cerca de 1.400 euros (cerca de R$ 8,4 mil) no primeiro ano e pode chegar a aproximadamente 1.600 euros (cerca de R$ 9,6 mil) no terceiro ano de formação.

O programa é realizado em parceria com as organizações sociais alemãs Diakonie Leipzig e Diakonie Westsachsen (região das cidades de Zwickau e Chemnitz), responsáveis por apoiar os estudantes durante a estadia no país europeu, incluindo orientações sobre moradia, adaptação e processo de formação.

Ao final do curso, os participantes obtêm qualificação plena como enfermeiro(a), reconhecida nos sistemas alemães de saúde, com perspectiva de serem contratados pelas organizações parceiras.

Quem pode participar?

Podem se candidatar jovens que:

tenham entre 18 e 25 anos;



residam em Pernambuco;



tenham concluído o ensino médio em escolas públicas estaduais ou institutos federais em Pernambuco;



tenham disponibilidade para participar do curso intensivo de alemão e da formação na Alemanha.

Serviço - Programa Pernambuco & Alemanha – Chances para todas e todos 2026

Área: Formação profissional em Enfermagem

Inscrições: até 25 de março de 2026

Curso de alemão: presencial no Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) - R. do Sossego, 364 - Boa Vista, Recife/PE, 50050-080

Mais informações e inscrições: link





