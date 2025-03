Programa Ganhe Mundo inicia embarque de estudantes pernambucanos rumo ao Chile

A- A+

Na madrugada desta quarta-feira (19), 94 estudantes da Rede Estadual de Ensino embarcaram, no Aeroporto Internacional do Recife, rumo ao Chile, pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM), onde terão a oportunidade de viver uma experiência imersiva de intercâmbio estudantil para o desenvolvimento pessoal e acadêmico.

Esta foi a primeira rodada de embarque do PGM desde a retomada do programa, em 2024. A segunda rodada está marcada para a madrugada da próxima sexta-feira (21).

“Para nós é uma importância muito grande o embarque destes meninos hoje. A gente vê nos olhos de cada um que esteve aqui presente a verdadeira materialização de um sonho. Com essa viagem o Governo do Estado conseguiu concretizar aquilo que foi pensado e desejado por eles. Hoje embarcamos 94 estudantes e na próxima sexta-feira mais 98 e tudo isso é a realização de um sonho para eles e garantia de um futuro melhor para Pernambuco”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Os intercambistas foram divididos em dois voos com destino final na cidade de Santiago, capital do Chile. O primeiro voo com 49 estudantes e o segundo com 45. Os dois voos tiveram uma escala no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos.

Foto: Josimar Oliveira/SEE

Foto: Josimar Oliveira/SEE

Foto: Josimar Oliveira/SEE

Foto: Josimar Oliveira/SEE

Durante todo o trajeto os estudantes foram acompanhados por representantes da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e da empresa responsável pelo intercâmbio.

“É um momento histórico para o Governo do Estado de Pernambuco onde partilhamos junto com todos esses jovens uma experiência única. Esses estudantes terão a oportunidade de conhecer uma cultura e um idioma diferente da nossa. Os caminhos vão estar abertos para que eles percorram e entendam a importância deste intercâmbio na construção de novas possibilidades e sonhos na vida de cada um deles”, finalizou a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Lúcia Barbosa.

Indo para a primeira viagem de avião, a estudante Maria Cecília Gomes, da Escola Técnica Estadual (ETE) Senador Wilson Campos, localizada no município de Paudalho, não escondeu o nervosismo com a viagem. Entre a expectativa pelo intercâmbio e a experiência inédita de embarcar em um avião, ela compartilhou seus sentimentos sobre esse momento tão especial.

“A ansiedade está à flor da pele principalmente pelo fato de sermos os primeiros estudantes a viajar no pós pandemia. É uma oportunidade única pra gente. Estou nervosa com a viagem, o que é super natural, mas o pessoal que vai acompanhar a gente tem nos deixado mais tranquilos passando total segurança. No Chile não quero só conhecer a cultura, quero poder também trazer e compartilhar a cultura de lá aqui na minha cidade também”, disse Maria Cecília.

Ao desembarcarem no Chile, os estudantes receberão orientações quanto às normas do programa, período de adaptação e também sobre a rotina escolar que irão vivenciar. Após as orientações, os intercambistas seguirão para as casas das respectivas famílias anfitriãs que os acolherão durante a estadia.

Aqueles que ficarão em Santiago serão recepcionados no aeroporto pela própria família anfitriã. Já os que farão o intercâmbio fora da capital, serão encaminhados para suas respectivas cidades, onde seguirão para a casa dos anfitriões que irão recebê-los.



O estudante Rafael Pessoa, da ETE Mário José Vasconcelos, do município de Bezerros, também embarcou com a primeira turma de intercambistas. Animado com a oportunidade de estudar no exterior, ele ressaltou a importância do PGM.

“Há um ano eu não imaginava poder estar fazendo um intercâmbio. A volta do Ganhe o Mundo trouxe a oportunidade para muitos estudantes, assim como eu, de irem estudar no exterior e sou muito grato por isso. A gente sabe que a saudade de casa vai ser grande, mas não vejo a hora de conhecer a minha família anfitriã e conhecer o Chile”, completou.

Pelas próximas 18 semanas, os intercambistas vão poder aprimorar a língua espanhola, frequentar escolas locais e conhecer bem de perto uma nova cultura. O início das aulas nas escolas chilenas está marcado para começar na próxima segunda-feira (24).

Durante todo o intercâmbio os estudantes serão incentivados a explorar a rica cultura do Chile, participando de atividades extracurriculares e visitando pontos turísticos para enriquecer ainda mais a vivência no país e o aprendizado do idioma.

Ao todo, 192 estudantes embarcarão para o Chile no intercâmbio do PGM esta semana. No primeiro dia (19), foram 94 alunos, e no segundo dia (21), outros 98 estudantes darão início à sua jornada. Inicialmente, 200 vagas foram ofertadas, mas durante o processo de visto, passaporte e envio de documentação, oito selecionados desistiram da oportunidade.



Veja também