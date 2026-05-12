Programa Ganhe o Mundo abre 2 mil vagas para intercâmbio internacional; saiba como concorrer

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Estudantes do Ensino Médio da rede estadual de educação que desejam realizar intercâmbio internacional podem participar do Programa Ganhe o Mundo (PGM), do Governo de Pernambuco, que abriu duas mil vagas nesta terça-feira (12).



Do total de oportunidades, 1.400 vagas são voltadas para a língua inglesa, com destino aos Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido, e outras 600 vagas para o espanhol, com intercâmbio para a Argentina ou Espanha.



Os selecionados vão cursar o correspondente a um semestre letivo - média de 18 semanas -, em escola de nível médio de um dos países. A gestão estadual oferece bolsas de manutenção aos estudantes durante a estadia fora do Brasil.



Segundo o edital, nesta edição, o programa garantirá uma oferta mínima de duas vagas para cada um dos 184 municípios pernambucanos e para o Arquipélago de Fernando de Noronha, sendo uma oportunidade destinada a cada idioma.



Requisitos

Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos até a data do embarque e idade máxima de 17 anos, 11 meses e 29 dias até a data do desembarque, não sendo admitida a participação de candidatos fora dessa faixa etária.



Estar regularmente matriculado, no ano letivo de 2026, no 1º ou 2º ano do Ensino Médio (regular, normal médio, semi-integral, integral ou integrado à educação profissional), em escola pública da rede estadual de Pernambuco.



Estudantes do 2º ano do Ensino Médio devem ter obtido frequência mínima de 85% ao longo do 1º ano do Ensino Médio e alcançado média mínima de 7,0 nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no 1º ano do Ensino Médio.



Também precisa ter alcançado média mínima de 7,0 (sete) na média aritmética final dos componentes curriculares da área de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).



Já estudantes do 1º ano do Ensino Médio precisam ter obtido frequência mínima de 85% no 1º trimestre do ano letivo de 2026, ter alcançado média mínima 7,0 nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no 1º trimestre de 2026;

Também precisa ter alcançado média mínima de 7,0 na média aritmética dos componentes curriculares da área de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) no 1º trimestre de 2026.

Inscrições

Interessados devem realizar inscrição até o dia 16 de junho, no site do Instituto Igeduc, responsável pelo certame.

“Estamos trabalhando para que os nossos estudantes da rede pública tenham cada vez mais oportunidades de transformar suas vidas por meio da educação. Quando chegamos ao governo, decidimos que pelo menos um estudante de cada cidade pernambucana participaria, e assim tem sido. O Ganhe o Mundo é uma iniciativa que amplia horizontes, fortalece o aprendizado e mostra aos nossos jovens que eles podem sonhar grande e ocupar qualquer espaço no mundo”, afirmou a governadora Raquel Lyra.



Confira o edital:





Seleção

O processo seletivo contará com três etapas. A primeira consiste na verificação dos requisitos previstos em edital, a segunda corresponde à aplicação das provas objetiva e subjetiva, marcadas para o dia 5 de julho, já a terceira etapa será composta por entrevista psicossocial.



"A seleção será realizada por idioma e o estudante deverá indicar apenas o país de preferência. A escolha, porém, não garante a destinação para esse país, que dependerá da classificação final no processo seletivo, de modo que os candidatos com melhor desempenho terão prioridade na alocação para os destinos indicados", destacou a pasta.



“Nosso compromisso é garantir que esses jovens retornem do intercâmbio ainda mais preparados para contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco”, destacou o secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro.



O resultado está previsto para ser divulgado até o dia 31 de agosto. Os estudantes selecionados cursarão carga horária mínima semanal de 30 horas, em conformidade com os requisitos do Ministério da Educação, para validação curricular.



A prioridade será a matrícula em High School ou Escuela Secundaria, em aulas presenciais, contemplando no mínimo cinco disciplinas eletivas, escolhidas entre:

Língua Inglesa ou Língua Espanhola, conforme o país de destino.

Matemática;

Educação Física;

Ciência da Natureza (Física, Química ou Biologia);

Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia);

Outras atividades culturais e acadêmicas oferecidas pela instituição estrangeira.

A data prevista para embarque estimada é entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2027, podendo sofrer alterações.



O candidato aprovado receberá uma bolsa instalação e cinco bolsas manutenção, no valor de R$ 1.620, cada. As duas primeiras bolsas (instalação e manutenção) serão entregues em até 24 horas antes do embarque, enquanto as demais serão concedidas ao longo do intercâmbio, de acordo com o edital.

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