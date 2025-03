Programa Ganhe o Mundo: segundo grupo de estudantes pernambucanos embarcam para o Chile

A- A+

Na madrugada desta sexta-feira (21), 98 estudantes da Rede Estadual de Ensino embarcaram, no Aeroporto Internacional do Recife, rumo ao Chile, pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM).

Esse foi o segundo grupo do PGM que realizou a viagem para o Chile. Na última quarta-feira (19), houve o embarque de 94 estudantes, totalizando 192 intercambistas nos dois dias.

Presente no embarque dos alunos, a governadora em exercício Priscila Krause destacou a importância da retomada do programa.

“Tivemos muito cuidado na avaliação e no formato no qual o programa seria retomado. O Governo de Pernambuco orientou muito a equipe para que fizesse todos os ajustes necessários, e que a gente pudesse transmitir toda a segurança para os alunos e para as famílias. Que os estudantes possam ter a melhor de todas as experiências e que voltem com uma bagagem linda de histórias para contar", afirmou a governadora em exercício.

O grupo seguiu viagem rumo ao Chile em três voos programados ao longo da madrugada desta sexta-feira (21). O primeiro voo, com decolagem prevista para às 2h50, levou 47 estudantes, seguido pelo segundo às 5h, com 30 intercambistas, e o último às 5h15, transportando os 21 jovens restantes.

Entre os estudantes embarcados, estava o jovem Carlos Eduardo Moreira da Silva, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Duque de Caxias, em Buíque, no Agreste de Pernambuco. Com apenas 17 anos, ele conta que as expectativas são altas para o intercâmbio.

"Estou com a expectativa lá em cima, a ansiedade também é muito grande. Um momento que a gente esperou há muito tempo e saber que hoje a gente está realizando é muito gratificante. Então, eu espero viver a melhor experiência da minha vida em outro país", disse.

A secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Lucia Barbosa, explicou que, durante todo o processo, os jovens são acompanhados por representantes da Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE) e da empresa responsável pelo intercâmbio para que possam fazer uma jornada de 18 semanas de aprendizado e imersão cultural.

"As expectativas são as melhores, é um intercâmbio histórico. O PGM esteve fora da grade da Secretaria de Educação e o Governo do Estado resgatou o programa, e agora estamos embarcando esses 192 estudantes ao Chile e garantindo a eles novas possibilidades, de imersão num país distinto, com pessoas diferentes, onde eles vão aprender novas culturas e, com certeza, voltarão para Pernambuco com a cultura muito mais pujante", afirmou a secretária.

Os estudantes foram surpreendidos durante o embarque com uma chamada de vídeo da governadora Raquel Lyra, que os parabenizou pela conquista. A despedida também foi marcada pela emoção para os pais. Entre eles, estava Rosangela Lima, mãe de Caio, que tem 17 anos e estuda na Escola Técnica Estadual João Bezerra, em Brasília Teimosa, no Recife. Ela destacou a importância do apoio da família para o jovem que, pela primeira vez, vai viajar para fora do país.

“A gente fica apreensivo porque é uma viagem. É uma coisa que ele nunca tinha feito antes, mas, a princípio, está tranquilo porque é uma coisa que ele queria e eu vejo isso como uma grande oportunidade dele aprender muita coisa. Ele está muito feliz, muito empolgado, está vivendo um sonho que ele sonhou”, relatou Rosangela.

Ao chegarem em solo chileno, os intercambistas receberão orientações sobre normas do programa, adaptação e a rotina acadêmica que irão vivenciar. Em seguida, serão conduzidos às casas das famílias anfitriãs, que os acolherão durante a estadia. Aqueles que permanecerão na capital Santiago serão recebidos diretamente no aeroporto, enquanto os demais seguirão para suas respectivas cidades de destino no país.

Na semana passada, os estudantes receberam os kits de viagem em evento com a governadora Raquel Lyra. Cada kit foi composto por mala, mochila, boné, gorro, jaqueta, três camisas do PGM e um porta-passaporte.

O Programa Ganhe o Mundo segue sendo uma importante iniciativa do Governo do Estado para ampliar as oportunidades de crescimento acadêmico e cultural dos estudantes da rede pública.

Durante o intercâmbio, os estudantes participarão de atividades acadêmicas e culturais, frequentarão escolas locais e aperfeiçoarão o idioma espanhol. O início das aulas nas instituições chilenas está previsto para segunda-feira (24), marcando o início de uma vivência enriquecedora para os jovens pernambucanos.



