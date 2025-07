A- A+

Intercâmbio Estudantes do Programa Ganhe o Mundo retornam a Pernambuco após intercâmbio no Chile Intercambistas foram recepcionados pela Secretaria de Educação (SEE), no evento "Embarque para o Futuro"

Após 18 semanas de intercâmbio no Chile, 191 estudantes do Programa Ganhe o Mundo (PGM), da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, retornaram ao estado, nessa quarta-feira (30).

Os intercambistas foram recepcionados pela Secretaria de Educação do Estado (SEE), no evento “Embarque para o Futuro”, realizado no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (Fcap), na Madalena, Zona Oeste do Recife.

A celebração do retorno teve como propósito reconhecer o compromisso, a dedicação e a vivência desses jovens durante suas experiências de ensino internacional. Ao longo do intercâmbio, os estudantes puderam ampliar o domínio de um novo idioma, além de desenvolver competências acadêmicas, culturais e pessoais.

“Não se trata apenas da viagem, mas de um intercâmbio real com acompanhamento, certificação e possibilidade de crescimento educacional e profissional. Esse evento, inédito, simboliza a integração de estudantes, familiares e de toda a comunidade escolar”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Para a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Lúcia Barbosa, esse momento marca o início de uma nova jornada na vida dos estudantes.

“O que vimos é a materialização do quanto o poder público pode impactar na vida das pessoas. Porque acreditamos no intercâmbio como ferramenta de transformação na vida desses estudantes. Eles não foram apenas aprender espanhol, mas aprender a viver em outro país, outra cultura e novas formas de se ver o mundo além de trazer todas essas experiências para a sequência da vida de cada um deles”, frisou.

Durante a cerimônia, os participantes foram recebidos com uma programação especial que incluiu acolhida interativa, apresentações culturais e momentos de compartilhamento de vivências. Um dos destaques foi a exibição de vídeos e fotos produzidos pelos próprios estudantes durante o intercâmbio, além da entrega simbólica dos certificados de participação.

“Esse é um momento muito emocionante e gratificante, porque vai muito mais além do que apenas um programa ou um intercâmbio. O que estamos vivendo é como um caminho que Deus está traçando, e tudo isso é uma benção. Não é só ir para um programa e aprender espanhol, é muito mais que isso. Você está montando sua mala pessoal com memórias e com momentos, não só com roupas ou acessórios que você leva", disse o estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Comendador Manoel Caetano de Brito, em Poção, José Wellington da Silva.

A estudante Carolaine Araujo, da Escola Estadual Indígena Aimberê, do município de Inajá, no Sertão do estado, compartilhou a importância de ter vivido uma oportunidade como essa.

“Foi uma experiência incrível. Conhecer outra cultura, aprender um novo idioma e fazer grandes amizades foi algo que nunca imaginei viver. Fui muito bem acolhida e, se tivesse a chance, participaria de novo. É uma oportunidade única”, afirmou.

