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PERNAMBUCO Programa Mães de Pernambuco abre 3 mil novas vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade Benefício garante auxílio mensal de R$ 300 para gestantes e mães de crianças de até seis anos; confirmações seguem até 24 de agosto

A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco (SAS-PE) abriu, nesta terça-feira (28), um novo ciclo de confirmações para o Programa Mães de Pernambuco.

Ao todo, estão disponíveis 3.050 novas vagas destinadas a mulheres que atendam aos critérios exigidos pela iniciativa estadual.

As confirmações podem ser realizadas até o dia 24 de agosto ou enquanto houver vagas disponíveis.

As beneficiárias aprovadas receberão um auxílio mensal de R$ 300, depositado na mesma conta utilizada para o recebimento do Bolsa Família.

O pagamento referente a este ciclo está previsto para o dia 8 de setembro.

Para participar, as interessadas devem acessar o portal do Programa Mães de Pernambuco e informar CPF e data de nascimento.

A consulta é feita de forma imediata e informa se a candidata foi aprovada ou incluída na lista de espera.

Critérios

Entre os critérios exigidos estão residir em Pernambuco, ser responsável familiar, estar com o Cadastro Único atualizado e ser beneficiária do Bolsa Família.

Além disso, a mulher não pode possuir vínculo empregatício formal e deve ser gestante ou responsável por criança de até seis anos de idade.

Criado há mais de dois anos, o programa já beneficiou mais de 151 mil mulheres em todo o estado.

Desde o lançamento da iniciativa, o Governo de Pernambuco investiu cerca de R$ 777,3 milhões no pagamento dos benefícios.

"Já são vários ciclos abertos, e cada um deles representa mais mulheres alcançadas pelo Mães de Pernambuco. Esse movimento constante mostra que o programa está consolidado e segue firme no propósito de apoiar as famílias em vulnerabilidade, sobretudo as mulheres e crianças na primeira infância", destacou a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Andreza Pacheco.

Em caso de dúvidas, as interessadas podem entrar em contato com a Ouvidoria Social da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) pelo e-mail [email protected], pelo telefone 0800 081 4421 ou pelo WhatsApp: (81) 98494-1298.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Também é possível buscar orientações nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) dos municípios.

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