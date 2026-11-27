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Pernambuco Programa Mães de Pernambuco abre novo ciclo com 2.436 vagas As mulheres contempladas terão direito a um auxílio mensal de R$ 300

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), abriu, nesta sexta-feira (27), um novo ciclo de confirmações do Programa Mães de Pernambuco, com 2.436 vagas disponíveis. Segundo dados da gestão, desde sua criação, em março de 2024, a iniciativa já beneficiou mais de 160 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O período de confirmação segue até 20 de dezembro de 2026 ou até atingirmos as 100mil mulheres. As interessadas devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informar o CPF e a data de nascimento e verificar se atendem aos critérios para participação. Caso estejam elegíveis, devem confirmar o interesse em receber o benefício.

As mulheres contempladas terão direito a um auxílio mensal de R$ 300, depositado diretamente na mesma conta utilizada para o recebimento do Bolsa Família.

Para participar, é necessário atender simultaneamente aos seguintes critérios: residir em Pernambuco; ser beneficiária do Programa Bolsa Família, com Cadastro Único atualizado; ser responsável familiar; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não possuir emprego ou renda formal.

A atualização do Cadastro Único também é fundamental para garantir a continuidade do benefício. Por isso, qualquer mudança na composição familiar ou na situação socioeconômica deve ser informada no posto de atendimento do Cadastro Único do município.

Desde o início do programa, já foram investidos R$ 897,4 milhões. A iniciativa contribui para a segurança alimentar e nutricional, o cuidado com a primeira infância e o fortalecimento da autonomia feminina.

Para a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco, o benefício representa um importante apoio às mulheres e suas famílias. “O benefício contribui para o orçamento doméstico e auxilia nas despesas essenciais, especialmente com alimentação e os cuidados com as crianças”, destacou.

Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, as interessadas podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) de referência do município ou entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800 081 4421, com atendimento das 7h às 17h.







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