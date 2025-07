Programa Mães de Pernambuco é finalista do Prêmio Gov.Digital 2025

O Programa Mães de Pernambuco, criado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS-PE), foi anunciado como finalista do Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital (Gov.Digital 2025), na categoria Melhor Solução de Governo Digital Inclusivo.

A premiação reconhece iniciativas que fazem uso estratégico da tecnologia para transformar a gestão pública e melhorar a vida dos cidadãos brasileiros. Ao figurar entre os finalistas, Pernambuco reforça seu protagonismo nacional na construção de políticas públicas que aliam inovação e sensibilidade social.

O Mães de Pernambuco é um programa de transferência mensal de renda voltado às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos (72 meses) que não possuem emprego ou renda formal. A iniciativa atende até 100 mil famílias em situação de maior vulnerabilidade social em Pernambuco e utiliza inteligência de dados para localizar e apoiar diretamente quem mais precisa.

“O Mães de Pernambuco traduz a missão da nossa gestão: aplicar tecnologia com propósito social. Ser finalista do Gov.Digital é o reconhecimento de que estamos no caminho certo com compromisso, escuta e respeito às realidades do nosso povo,” destacou o secretário Carlos Braga.