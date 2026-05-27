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PERNAMBUCO Programa Mães de Pernambuco libera novas vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade Benefício de R$ 300 é destinado a gestantes e mães de crianças de até seis anos inscritas no Bolsa Família; confirmações vão até 24 de junho

O Governo de Pernambuco abre, nesta quarta-feira (27), um novo ciclo de confirmações do programa Mães de Pernambuco, com 3.274 vagas destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social. O benefício é de R$ 300 mensais e será pago diretamente na conta já utilizada para recebimento do Bolsa Família.

As confirmações podem ser feitas até o dia 24 de junho ou enquanto houver vagas disponíveis. O pagamento para as mulheres aprovadas neste ciclo está previsto para 7 de julho.

A consulta deve ser realizada exclusivamente pelo portal do programa, onde a interessada precisa informar CPF e data de nascimento para verificar se foi aprovada ou incluída em lista de espera.

Para participar, é necessário morar em Pernambuco, ser responsável familiar no Cadastro Único e receber o Bolsa Família. Além disso, a candidata não pode possuir vínculo trabalhista formal e deve ser gestante ou responsável por criança de até seis anos.

Segundo dados do estado, mais de 146 mil mulheres já foram atendidas desde a criação do programa, lançado há mais de dois anos. O investimento acumulado chega a R$ 717,6 milhões.

“A mulher acessa o portal, informa seus dados e imediatamente sabe se está apta a receber o benefício ou se ficará na lista de espera. A resposta imediata é o que dá confiança ao programa. O recurso chega de forma direta, sem burocracia, e faz diferença concreta na rotina das famílias. O Mães de Pernambuco reforça, a cada ciclo, que o Estado está presente de maneira concreta na vida das pessoas.”, explicou a secretária executiva de Assistência Social, Kamylla Godê.

Em caso de dúvidas, as interessadas podem procurar a Ouvidoria Social da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) pelo e-mail [email protected], telefone 0800.081.4421 ou WhatsApp (81) 98494-1298. Também é possível buscar atendimento nos CRAS e CREAS dos municípios.

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