Mães de crianças matriculadas em creches de Paulista concluem curso de doces tradicionais
Iniciativa teve como objetivo capacitar mães com filhos matriculados em creches do município, com incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda
A prefeitura de Paulista concluiu, na última sexta-feira (24), mais uma capacitação do programa estadual Mães na Creche, iniciativa realizada em parceria com o governo de Pernambuco com o objetivo de ampliar oportunidades para mães com filhos matriculados em creches da rede pública.
As aulas ocorreram no Centro Municipal de Educação e Desenvolvimento Infantil (Cemedi) Nossa Prata, em Maranguape II. As participantes aprenderam técnicas de preparo, apresentação e comercialização de doces.
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O curso de doces tradicionais reuniu mães de crianças matriculadas nas creches municipais em uma semana de aprendizado voltado à qualificação profissional, ao empreendedorismo e à geração de renda.
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
- O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI
“Cada capacitação representa uma porta que se abre para o empreendedorismo, a geração de renda e a construção de uma vida com mais autonomia e novas possibilidades”, destacou a secretária executiva da Mulher, Fabrina Juliana.
O encerramento contou com a entrega dos certificados e por uma mesa de degustação com os produtos desenvolvidos durante a formação.
A iniciativa foi idealizada para expandir as oportunidades de desenvolvimento das mulheres, aproveitando o período em que os filhos estão na creche para oferecer qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda das famílias.
Com a conclusão do curso de Doces Tradicionais, a programação de capacitações terá continuidade na próxima semana com o curso de Produção de Bolos Profissionais. As inscrições seguem abertas na plataforma Capacita Paulista.