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QUALIFICAÇÃO Mães de crianças matriculadas em creches de Paulista concluem curso de doces tradicionais Iniciativa teve como objetivo capacitar mães com filhos matriculados em creches do município, com incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda

A prefeitura de Paulista concluiu, na última sexta-feira (24), mais uma capacitação do programa estadual Mães na Creche, iniciativa realizada em parceria com o governo de Pernambuco com o objetivo de ampliar oportunidades para mães com filhos matriculados em creches da rede pública.

As aulas ocorreram no Centro Municipal de Educação e Desenvolvimento Infantil (Cemedi) Nossa Prata, em Maranguape II. As participantes aprenderam técnicas de preparo, apresentação e comercialização de doces.

O curso de doces tradicionais reuniu mães de crianças matriculadas nas creches municipais em uma semana de aprendizado voltado à qualificação profissional, ao empreendedorismo e à geração de renda.

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI

O programa Mães na Creche vai além da oferta de cursos, criando oportunidades para que as participantes construam novos caminhos por meio do conhecimento. Foto: Juan Marvin/SEI



“Cada capacitação representa uma porta que se abre para o empreendedorismo, a geração de renda e a construção de uma vida com mais autonomia e novas possibilidades”, destacou a secretária executiva da Mulher, Fabrina Juliana.

O encerramento contou com a entrega dos certificados e por uma mesa de degustação com os produtos desenvolvidos durante a formação.

A iniciativa foi idealizada para expandir as oportunidades de desenvolvimento das mulheres, aproveitando o período em que os filhos estão na creche para oferecer qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda das famílias.

Com a conclusão do curso de Doces Tradicionais, a programação de capacitações terá continuidade na próxima semana com o curso de Produção de Bolos Profissionais. As inscrições seguem abertas na plataforma Capacita Paulista.

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